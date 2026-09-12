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Адаптер UGREEN CR104 (20222) USB 2.0 A To DB9 RS-232 Male Adapter Cable. Длина 2 м. Цвет: серый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Адаптер UGREEN CR104 (20222) USB 2.0 A To DB9 RS-232 Male Adapter Cable. Длина 2 м. Цвет: серый

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Адаптер UGREEN CR104 (20222) USB 2.0 A To DB9 RS-232 Male Adapter Cable. Длина 2 м. Цвет: серый - фото 1
Адаптер UGREEN CR104 (20222) USB 2.0 A To DB9 RS-232 Male Adapter Cable. Длина 2 м. Цвет: серый - фото 2
Адаптер UGREEN CR104 (20222) USB 2.0 A To DB9 RS-232 Male Adapter Cable. Длина 2 м. Цвет: серый - фото 3
Адаптер UGREEN CR104 (20222) USB 2.0 A To DB9 RS-232 Male Adapter Cable. Длина 2 м. Цвет: серый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Адаптер
  • Адаптер UGREEN CR104 (20222) USB 2.0 A To DB9 RS-232 Male Adapter Cable. Длина 2 м. Цвет: серый - фото 1
  • Адаптер UGREEN CR104 (20222) USB 2.0 A To DB9 RS-232 Male Adapter Cable. Длина 2 м. Цвет: серый - фото 2
  • Адаптер UGREEN CR104 (20222) USB 2.0 A To DB9 RS-232 Male Adapter Cable. Длина 2 м. Цвет: серый - фото 3
  • Адаптер UGREEN CR104 (20222) USB 2.0 A To DB9 RS-232 Male Adapter Cable. Длина 2 м. Цвет: серый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-46%
740 руб.  1 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 657429
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Адаптер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х9х3
Вес, г.
66

Описание товара Адаптер UGREEN CR104 (20222) USB 2.0 A To DB9 RS-232 Male Adapter Cable. Длина 2 м. Цвет: серый

Кабель UGREEN CR104 (20222) USB 2.0 A To DB9 RS-232 Male Adapter Cable. Длина: 2м. Цвет: черный.

Отзывы о товаре Адаптер UGREEN CR104 (20222) USB 2.0 A To DB9 RS-232 Male Adapter Cable. Длина 2 м. Цвет: серый




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Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Адаптер
Страна производитель
Китай
Описание
Кабель UGREEN CR104 (20222) USB 2.0 A To DB9 RS-232 Male Adapter Cable. Длина: 2м. Цвет: черный.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Адаптер UGREEN CR104 (20222) USB 2.0 A To DB9 RS-232 Male Adapter Cable. Длина 2 м. Цвет: серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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