Top.Mail.Ru
Автомобильное зарядное устройство Baseus Golden Contactor Pro Dark Gray (CCJD-0G) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Автомобильное зарядное устройство Baseus Golden Contactor Pro Dark Gray (CCJD-0G)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Автомобильное зарядное устройство Baseus Golden Contactor Pro Dark Gray (CCJD-0G) - фото 1
Автомобильное зарядное устройство Baseus Golden Contactor Pro Dark Gray (CCJD-0G) - фото 2
Автомобильное зарядное устройство Baseus Golden Contactor Pro Dark Gray (CCJD-0G) - фото 3
Автомобильное зарядное устройство Baseus Golden Contactor Pro Dark Gray (CCJD-0G) - фото 4
Автомобильное зарядное устройство Baseus Golden Contactor Pro Dark Gray (CCJD-0G) - фото 5
Автомобильное зарядное устройство Baseus Golden Contactor Pro Dark Gray (CCJD-0G) - фото 6
Автомобильное зарядное устройство Baseus Golden Contactor Pro Dark Gray (CCJD-0G) - фото 7
Автомобильное зарядное устройство Baseus Golden Contactor Pro Dark Gray (CCJD-0G) - фото 8
Автомобильное зарядное устройство Baseus Golden Contactor Pro Dark Gray (CCJD-0G) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автомобильное зарядное устройство
Тип зарядного устройства
автомобильное
Материал
пластик, металл
Количество USB выходов
2
Количество USB-A
1
Количество USB-C
1
Цвет
черный
Суммарная выходная мощность
40
Выходное напряжение (мин), В
5
  • Автомобильное зарядное устройство Baseus Golden Contactor Pro Dark Gray (CCJD-0G) - фото 1
  • Автомобильное зарядное устройство Baseus Golden Contactor Pro Dark Gray (CCJD-0G) - фото 2
  • Автомобильное зарядное устройство Baseus Golden Contactor Pro Dark Gray (CCJD-0G) - фото 3
  • Автомобильное зарядное устройство Baseus Golden Contactor Pro Dark Gray (CCJD-0G) - фото 4
  • Автомобильное зарядное устройство Baseus Golden Contactor Pro Dark Gray (CCJD-0G) - фото 5
  • Автомобильное зарядное устройство Baseus Golden Contactor Pro Dark Gray (CCJD-0G) - фото 6
  • Автомобильное зарядное устройство Baseus Golden Contactor Pro Dark Gray (CCJD-0G) - фото 7
  • Автомобильное зарядное устройство Baseus Golden Contactor Pro Dark Gray (CCJD-0G) - фото 8
  • Автомобильное зарядное устройство Baseus Golden Contactor Pro Dark Gray (CCJD-0G) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 655228
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Baseus
Тип товара
Автомобильное зарядное устройство
Быстрая зарядка
да
Тип зарядного устройства
автомобильное
Материал
пластик, металл
Количество USB выходов
2
Количество USB-A
1
Количество USB-C
1
Цвет
черный
Суммарная выходная мощность
40
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
20
Выходной ток, A
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х7х4
Вес, г.
48

Описание товара Автомобильное зарядное устройство Baseus Golden Contactor Pro Dark Gray (CCJD-0G)

Зарядное устройство для телефонов Baseus — это надежное и эффективное решение для зарядки ваших мобильных устройств в автомобиле. Изготовленное из высококачественного пластика и металла, оно гарантирует долговечность и устойчивость к износу. Устройство поддерживает максимальное выходное напряжение в 20 В, что обеспечивает быструю и безопасную зарядку вашего телефона, позволяя значительно сократить время на восстановление заряда устройства. Благодаря поддержке функции быстрой зарядки вы можете быть уверены в том, что ваше устройство будет готово к использованию в кратчайшие сроки. Зарядное устройство оборудовано двумя USB выходами, что позволяет одновременно заряжать два устройства, будь то смартфон или любое другое совместимое устройство. Этот адаптер идеально подходит для тех, кто проводит много времени за рулем и хочет всегда оставаться на связи. Обеспечьте своим устройствам надежную и быструю подзарядку с зарядным устройством Baseus.

Отзывы о товаре Автомобильное зарядное устройство Baseus Golden Contactor Pro Dark Gray (CCJD-0G)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Baseus
Тип товара
Автомобильное зарядное устройство
Быстрая зарядка
да
Тип зарядного устройства
автомобильное
Материал
пластик, металл
Количество USB выходов
2
Количество USB-A
1
Количество USB-C
1
Цвет
черный
Суммарная выходная мощность
40
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
20
Развернуть
Выходной ток, A
3
Страна производитель
Китай
Описание
Зарядное устройство для телефонов Baseus — это надежное и эффективное решение для зарядки ваших мобильных устройств в автомобиле. Изготовленное из высококачественного пластика и металла, оно гарантирует долговечность и устойчивость к износу. Устройство поддерживает максимальное выходное напряжение в 20 В, что обеспечивает быструю и безопасную зарядку вашего телефона, позволяя значительно сократить время на восстановление заряда устройства. Благодаря поддержке функции быстрой зарядки вы можете быть уверены в том, что ваше устройство будет готово к использованию в кратчайшие сроки. Зарядное устройство оборудовано двумя USB выходами, что позволяет одновременно заряжать два устройства, будь то смартфон или любое другое совместимое устройство. Этот адаптер идеально подходит для тех, кто проводит много времени за рулем и хочет всегда оставаться на связи. Обеспечьте своим устройствам надежную и быструю подзарядку с зарядным устройством Baseus.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Автомобильное зарядное устройство Baseus Golden Contactor Pro Dark Gray (CCJD-0G) - стоимость товара 800 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...