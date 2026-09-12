Автомобильное зарядное устройство Baseus Golden Contactor Pro Dark Gray (CCJD-0G)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Автомобильное зарядное устройство Baseus Golden Contactor Pro Dark Gray (CCJD-0G)
Зарядное устройство для телефонов Baseus — это надежное и эффективное решение для зарядки ваших мобильных устройств в автомобиле. Изготовленное из высококачественного пластика и металла, оно гарантирует долговечность и устойчивость к износу. Устройство поддерживает максимальное выходное напряжение в 20 В, что обеспечивает быструю и безопасную зарядку вашего телефона, позволяя значительно сократить время на восстановление заряда устройства. Благодаря поддержке функции быстрой зарядки вы можете быть уверены в том, что ваше устройство будет готово к использованию в кратчайшие сроки. Зарядное устройство оборудовано двумя USB выходами, что позволяет одновременно заряжать два устройства, будь то смартфон или любое другое совместимое устройство. Этот адаптер идеально подходит для тех, кто проводит много времени за рулем и хочет всегда оставаться на связи. Обеспечьте своим устройствам надежную и быструю подзарядку с зарядным устройством Baseus.
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