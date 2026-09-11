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Зарядное устройство Panasonic Basic K-KJ87MCC40USB) для 2 или 4 акк АА/ААА Ni-MH с USB-выходом, 10 часов + 4шт АА 1900 мАч купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Зарядное устройство Panasonic Basic K-KJ87MCC40USB) для 2 или 4 акк АА/ААА Ni-MH с USB-выходом, 10 часов + 4шт АА 1900 мАч

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Зарядное устройство Panasonic Basic K-KJ87MCC40USB) для 2 или 4 акк АА/ААА Ni-MH с USB-выходом, 10 часов + 4шт АА 1900 мАч - фото 1
Зарядное устройство Panasonic Basic K-KJ87MCC40USB) для 2 или 4 акк АА/ААА Ni-MH с USB-выходом, 10 часов + 4шт АА 1900 мАч - фото 2
Зарядное устройство Panasonic Basic K-KJ87MCC40USB) для 2 или 4 акк АА/ААА Ni-MH с USB-выходом, 10 часов + 4шт АА 1900 мАч - фото 3
Зарядное устройство Panasonic Basic K-KJ87MCC40USB) для 2 или 4 акк АА/ААА Ni-MH с USB-выходом, 10 часов + 4шт АА 1900 мАч - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зарядное устройство
  • Зарядное устройство Panasonic Basic K-KJ87MCC40USB) для 2 или 4 акк АА/ААА Ni-MH с USB-выходом, 10 часов + 4шт АА 1900 мАч - фото 1
  • Зарядное устройство Panasonic Basic K-KJ87MCC40USB) для 2 или 4 акк АА/ААА Ni-MH с USB-выходом, 10 часов + 4шт АА 1900 мАч - фото 2
  • Зарядное устройство Panasonic Basic K-KJ87MCC40USB) для 2 или 4 акк АА/ААА Ni-MH с USB-выходом, 10 часов + 4шт АА 1900 мАч - фото 3
  • Зарядное устройство Panasonic Basic K-KJ87MCC40USB) для 2 или 4 акк АА/ААА Ni-MH с USB-выходом, 10 часов + 4шт АА 1900 мАч - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 654085
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Характеристики

Бренд
Panasonic
Тип товара
Зарядное устройство
Размеры в упаковке, см
9х9х5
Вес, г.
100

Описание товара Зарядное устройство Panasonic Basic K-KJ87MCC40USB) для 2 или 4 акк АА/ААА Ni-MH с USB-выходом, 10 часов + 4шт АА 1900 мАч

Контроль зарядки: Smart Charge / Таймер (Режим Smart Charge включается при использовании USB источника питания 5V 1A или более, определяет напряжение и прекращает процесс зарядки до момента избыточного заряда, сокращающего срок службы аккумулятора / При использовании USB источника питания от 0,5А до 1А, включается режим зарядки по таймеру (отключение через 13 часов).) USB выход: DC 1,5V 500 mA х 4(размер АА) / DC 1,5V 250 mA х 4 (размер ААА) / Выход (USB – OUT): DC 5V 1A 4 индивидуальных индикатора заряда: Зарядка: Красный менее 20% -> Желтый от 20% до 80% -> Зеленый более 80%, Заряжен: не светится / Желтое мигание: рекомендуется заменить аккумулятор / Зеленое мигание (2 раза): выключение по таймеру / Красное мигание: установлены неперезаряжаемые элементы питания, необычный источник питания USB Заряжаемые аккумуляторы: AA x1,2,3,4 / AAA x 1,2,3,4 ячейки Продолжительность зарядки: АА2 ? 2,25 ч. / АА4 ? 4,5 ч. (2000mAh), / ААА2: ?1,25 ч. / ААА4 ? 2,5 ч. (800mAh) Вес: 166.5 г

Отзывы о товаре Зарядное устройство Panasonic Basic K-KJ87MCC40USB) для 2 или 4 акк АА/ААА Ni-MH с USB-выходом, 10 часов + 4шт АА 1900 мАч




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Характеристики
Бренд
Panasonic
Тип товара
Зарядное устройство
Описание
Контроль зарядки: Smart Charge / Таймер (Режим Smart Charge включается при использовании USB источника питания 5V 1A или более, определяет напряжение и прекращает процесс зарядки до момента избыточного заряда, сокращающего срок службы аккумулятора / При использовании USB источника питания от 0,5А до 1А, включается режим зарядки по таймеру (отключение через 13 часов).) USB выход: DC 1,5V 500 mA х 4(размер АА) / DC 1,5V 250 mA х 4 (размер ААА) / Выход (USB – OUT): DC 5V 1A 4 индивидуальных индикатора заряда: Зарядка: Красный менее 20% -> Желтый от 20% до 80% -> Зеленый более 80%, Заряжен: не светится / Желтое мигание: рекомендуется заменить аккумулятор / Зеленое мигание (2 раза): выключение по таймеру / Красное мигание: установлены неперезаряжаемые элементы питания, необычный источник питания USB Заряжаемые аккумуляторы: AA x1,2,3,4 / AAA x 1,2,3,4 ячейки Продолжительность зарядки: АА2 ? 2,25 ч. / АА4 ? 4,5 ч. (2000mAh), / ААА2: ?1,25 ч. / ААА4 ? 2,5 ч. (800mAh) Вес: 166.5 г
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Зарядное устройство Panasonic Basic K-KJ87MCC40USB) для 2 или 4 акк АА/ААА Ni-MH с USB-выходом, 10 часов + 4шт АА 1900 мАч - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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