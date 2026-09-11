Зарядное устройство Panasonic Basic K-KJ87MCC40USB) для 2 или 4 акк АА/ААА Ni-MH с USB-выходом, 10 часов + 4шт АА 1900 мАч
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Зарядное устройство Panasonic Basic K-KJ87MCC40USB) для 2 или 4 акк АА/ААА Ni-MH с USB-выходом, 10 часов + 4шт АА 1900 мАч
Контроль зарядки: Smart Charge / Таймер (Режим Smart Charge включается при использовании USB источника питания 5V 1A или более, определяет напряжение и прекращает процесс зарядки до момента избыточного заряда, сокращающего срок службы аккумулятора / При использовании USB источника питания от 0,5А до 1А, включается режим зарядки по таймеру (отключение через 13 часов).) USB выход: DC 1,5V 500 mA х 4(размер АА) / DC 1,5V 250 mA х 4 (размер ААА) / Выход (USB – OUT): DC 5V 1A 4 индивидуальных индикатора заряда: Зарядка: Красный менее 20% -> Желтый от 20% до 80% -> Зеленый более 80%, Заряжен: не светится / Желтое мигание: рекомендуется заменить аккумулятор / Зеленое мигание (2 раза): выключение по таймеру / Красное мигание: установлены неперезаряжаемые элементы питания, необычный источник питания USB Заряжаемые аккумуляторы: AA x1,2,3,4 / AAA x 1,2,3,4 ячейки Продолжительность зарядки: АА2 ? 2,25 ч. / АА4 ? 4,5 ч. (2000mAh), / ААА2: ?1,25 ч. / ААА4 ? 2,5 ч. (800mAh) Вес: 166.5 г
Смотрите также: Аккумуляторные батарейки, Батарейки, Зарядные устройства
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Смотрите также: Аккумуляторные батарейки, Батарейки, Зарядные устройства
Отзывы о товаре Зарядное устройство Panasonic Basic K-KJ87MCC40USB) для 2 или 4 акк АА/ААА Ni-MH с USB-выходом, 10 часов + 4шт АА 1900 мАч