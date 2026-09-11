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Батарейки Panasonic LR14REB/2BP C щелочные Alkiline power в блистере 2шт купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Батарейки Panasonic LR14REB/2BP C щелочные Alkiline power в блистере 2шт

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Батарейки Panasonic LR14REB/2BP C щелочные Alkiline power в блистере 2шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батарейка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 654013
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Характеристики

Бренд
Panasonic
Тип товара
Батарейка
Размеры в упаковке, см
10х8х1
Вес, г.
100

Описание товара Батарейки Panasonic LR14REB/2BP C щелочные Alkiline power в блистере 2шт

Батарейка Panasonic Alkaline Power LR14 соответствует форм-фактору C. Элементы питания этого типа наиболее часто применяются для питания портативных магнитол и радиоприемников. Батарейки также могут подходить для питания игрушек и другой техники. Модель характеризуется выходным напряжением, равным 1.5 В.

Отзывы о товаре Батарейки Panasonic LR14REB/2BP C щелочные Alkiline power в блистере 2шт




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Характеристики
Бренд
Panasonic
Тип товара
Батарейка
Описание
Батарейка Panasonic Alkaline Power LR14 соответствует форм-фактору C. Элементы питания этого типа наиболее часто применяются для питания портативных магнитол и радиоприемников. Батарейки также могут подходить для питания игрушек и другой техники. Модель характеризуется выходным напряжением, равным 1.5 В.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Батарейки Panasonic LR14REB/2BP C щелочные Alkiline power в блистере 2шт - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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