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Монитор MSI 27" PRO MP271AP Black (9S6-3PA29T-086) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монитор MSI 27" PRO MP271AP Black (9S6-3PA29T-086)

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Монитор MSI 27&quot; PRO MP271AP Black (9S6-3PA29T-086) - фото 1
Монитор MSI 27&quot; PRO MP271AP Black (9S6-3PA29T-086) - фото 2
Монитор MSI 27&quot; PRO MP271AP Black (9S6-3PA29T-086) - фото 3
Монитор MSI 27&quot; PRO MP271AP Black (9S6-3PA29T-086) - фото 4
Монитор MSI 27&quot; PRO MP271AP Black (9S6-3PA29T-086) - фото 5
Монитор MSI 27&quot; PRO MP271AP Black (9S6-3PA29T-086) - фото 6
Монитор MSI 27&quot; PRO MP271AP Black (9S6-3PA29T-086) - фото 7
Монитор MSI 27&quot; PRO MP271AP Black (9S6-3PA29T-086) - фото 8
Монитор MSI 27&quot; PRO MP271AP Black (9S6-3PA29T-086) - фото 9
Монитор MSI 27&quot; PRO MP271AP Black (9S6-3PA29T-086) - фото 10
Монитор MSI 27&quot; PRO MP271AP Black (9S6-3PA29T-086) - фото 11
Монитор MSI 27&quot; PRO MP271AP Black (9S6-3PA29T-086) - фото 12
Монитор MSI 27&quot; PRO MP271AP Black (9S6-3PA29T-086) - фото 13
Монитор MSI 27&quot; PRO MP271AP Black (9S6-3PA29T-086) - фото 14
Монитор MSI 27&quot; PRO MP271AP Black (9S6-3PA29T-086) - фото 15
Монитор MSI 27&quot; PRO MP271AP Black (9S6-3PA29T-086) - фото 16
Монитор MSI 27&quot; PRO MP271AP Black (9S6-3PA29T-086) - фото 17
Монитор MSI 27&quot; PRO MP271AP Black (9S6-3PA29T-086) - фото 18
Монитор MSI 27&quot; PRO MP271AP Black (9S6-3PA29T-086) - фото 19
Монитор MSI 27&quot; PRO MP271AP Black (9S6-3PA29T-086) - фото 20
Монитор MSI 27&quot; PRO MP271AP Black (9S6-3PA29T-086) - фото 21
Монитор MSI 27&quot; PRO MP271AP Black (9S6-3PA29T-086) - фото 22
Монитор MSI 27&quot; PRO MP271AP Black (9S6-3PA29T-086) - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
  • Монитор MSI 27&quot; PRO MP271AP Black (9S6-3PA29T-086) - фото 1
  • Монитор MSI 27&quot; PRO MP271AP Black (9S6-3PA29T-086) - фото 2
  • Монитор MSI 27&quot; PRO MP271AP Black (9S6-3PA29T-086) - фото 3
  • Монитор MSI 27&quot; PRO MP271AP Black (9S6-3PA29T-086) - фото 4
  • Монитор MSI 27&quot; PRO MP271AP Black (9S6-3PA29T-086) - фото 5
  • Монитор MSI 27&quot; PRO MP271AP Black (9S6-3PA29T-086) - фото 6
  • Монитор MSI 27&quot; PRO MP271AP Black (9S6-3PA29T-086) - фото 7
  • Монитор MSI 27&quot; PRO MP271AP Black (9S6-3PA29T-086) - фото 8
  • Монитор MSI 27&quot; PRO MP271AP Black (9S6-3PA29T-086) - фото 9
  • Монитор MSI 27&quot; PRO MP271AP Black (9S6-3PA29T-086) - фото 10
  • Монитор MSI 27&quot; PRO MP271AP Black (9S6-3PA29T-086) - фото 11
  • Монитор MSI 27&quot; PRO MP271AP Black (9S6-3PA29T-086) - фото 12
  • Монитор MSI 27&quot; PRO MP271AP Black (9S6-3PA29T-086) - фото 13
  • Монитор MSI 27&quot; PRO MP271AP Black (9S6-3PA29T-086) - фото 14
  • Монитор MSI 27&quot; PRO MP271AP Black (9S6-3PA29T-086) - фото 15
  • Монитор MSI 27&quot; PRO MP271AP Black (9S6-3PA29T-086) - фото 16
  • Монитор MSI 27&quot; PRO MP271AP Black (9S6-3PA29T-086) - фото 17
  • Монитор MSI 27&quot; PRO MP271AP Black (9S6-3PA29T-086) - фото 18
  • Монитор MSI 27&quot; PRO MP271AP Black (9S6-3PA29T-086) - фото 19
  • Монитор MSI 27&quot; PRO MP271AP Black (9S6-3PA29T-086) - фото 20
  • Монитор MSI 27&quot; PRO MP271AP Black (9S6-3PA29T-086) - фото 21
  • Монитор MSI 27&quot; PRO MP271AP Black (9S6-3PA29T-086) - фото 22
  • Монитор MSI 27&quot; PRO MP271AP Black (9S6-3PA29T-086) - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 653680
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Монитор
Размеры в упаковке, см
83х48х15
Вес, кг.
6

Описание товара Монитор MSI 27" PRO MP271AP Black (9S6-3PA29T-086)

Монитор MSI Pro MP271P с безрамочным экраном диагональю 27 дюймов способен обеспечить максимальный уровень комфорта для продолжительной повседневной работы за компьютером. Технологии защиты зрения снижают усталость глаз и способствуют более безопасному просмотру. Матрица IPS независимо от положения просмотра демонстрирует реалистичную картинку с естественной передачей оттенков. Подставка предусматривает гибкую настройку положения экрана за счет изменения угла наклона, высоты и поворота. Для прослушивания аудиофайлов с четким звуком установлены два динамика мощностью по 2 Вт. Из интерфейсов в MSI Pro MP271P реализованы по одному разъему HDMI и VGA, а также выход на наушники.

Отзывы о товаре Монитор MSI 27" PRO MP271AP Black (9S6-3PA29T-086)




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Монитор
Описание
Монитор MSI Pro MP271P с безрамочным экраном диагональю 27 дюймов способен обеспечить максимальный уровень комфорта для продолжительной повседневной работы за компьютером. Технологии защиты зрения снижают усталость глаз и способствуют более безопасному просмотру. Матрица IPS независимо от положения просмотра демонстрирует реалистичную картинку с естественной передачей оттенков. Подставка предусматривает гибкую настройку положения экрана за счет изменения угла наклона, высоты и поворота. Для прослушивания аудиофайлов с четким звуком установлены два динамика мощностью по 2 Вт. Из интерфейсов в MSI Pro MP271P реализованы по одному разъему HDMI и VGA, а также выход на наушники.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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