Монитор MSI 27" PRO MP271AP Black (9S6-3PA29T-086)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Монитор MSI 27" PRO MP271AP Black (9S6-3PA29T-086)
Монитор MSI Pro MP271P с безрамочным экраном диагональю 27 дюймов способен обеспечить максимальный уровень комфорта для продолжительной повседневной работы за компьютером. Технологии защиты зрения снижают усталость глаз и способствуют более безопасному просмотру. Матрица IPS независимо от положения просмотра демонстрирует реалистичную картинку с естественной передачей оттенков. Подставка предусматривает гибкую настройку положения экрана за счет изменения угла наклона, высоты и поворота. Для прослушивания аудиофайлов с четким звуком установлены два динамика мощностью по 2 Вт. Из интерфейсов в MSI Pro MP271P реализованы по одному разъему HDMI и VGA, а также выход на наушники.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
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