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|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|X-Keeper
|Тип товара
|Охранно-поисковый модуль
|Размеры, мм
|100x50x20
|Температурный диапазон работы
|от -40 до +85°С
|Элементы питания
|литиевая батарея CR123A
|Количество выходов в эфир
|стандарт 1 раз в сутки / 1 смс от 1 минуты до 7 дней
|Состояние товара
|новый
Охранно-поисковый модуль X-Keeper Invis DUOS предназначен для точного определения местонахождения охраняемого автомобиля для его возврата в случае угона. Имея миниатюрные габариты, устройство помещается в самые труднодоступные места. Автономное питание не требует подключения к проводке автомобиля, найти его по проводам невозможно. Широкий диапазон температур, в которых охранно-поисковый модуль X-Keeper Invis DUOS может бесперебойно работать, позволяет использовать его в самых разнообразных климатических условиях.
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01.01.2019
Низкая стоимость ( у остальных цена на 10-15 выше). Хороший срок работы аккумулятора ( при отбивке 2 раза в сутки хватит на 2-3 года). Компактность. Есть мобильное приложение, что удобно. Дополнительно на почту приходит отбивка.
Недостатки:
Есть точно такие же, но на магните, они удобнее устанавливаются. Большой радиус. Машина стоит в гараже, показывает радиус около 1500 м (1,5 км) - это многовато.
Комментарий:
В целом хорошая штука.