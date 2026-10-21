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Насос фонтанный FNP90-39, 92 Вт, подъем 3,9 м, 3200 л/ч, колокольчик/каскад/гейзер Denzel купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Насос фонтанный FNP90-39, 92 Вт, подъем 3,9 м, 3200 л/ч, колокольчик/каскад/гейзер Denzel

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Насос фонтанный FNP90-39, 92 Вт, подъем 3,9 м, 3200 л/ч, колокольчик/каскад/гейзер// Denzel - фото 1
Насос фонтанный FNP90-39, 92 Вт, подъем 3,9 м, 3200 л/ч, колокольчик/каскад/гейзер// Denzel - фото 2
Насос фонтанный FNP90-39, 92 Вт, подъем 3,9 м, 3200 л/ч, колокольчик/каскад/гейзер// Denzel - фото 3
Насос фонтанный FNP90-39, 92 Вт, подъем 3,9 м, 3200 л/ч, колокольчик/каскад/гейзер// Denzel - фото 4
Насос фонтанный FNP90-39, 92 Вт, подъем 3,9 м, 3200 л/ч, колокольчик/каскад/гейзер// Denzel - фото 5
Насос фонтанный FNP90-39, 92 Вт, подъем 3,9 м, 3200 л/ч, колокольчик/каскад/гейзер// Denzel - фото 6
Насос фонтанный FNP90-39, 92 Вт, подъем 3,9 м, 3200 л/ч, колокольчик/каскад/гейзер// Denzel - фото 7
Насос фонтанный FNP90-39, 92 Вт, подъем 3,9 м, 3200 л/ч, колокольчик/каскад/гейзер// Denzel - фото 8
Насос фонтанный FNP90-39, 92 Вт, подъем 3,9 м, 3200 л/ч, колокольчик/каскад/гейзер// Denzel - фото 9
Насос фонтанный FNP90-39, 92 Вт, подъем 3,9 м, 3200 л/ч, колокольчик/каскад/гейзер// Denzel - фото 10
Насос фонтанный FNP90-39, 92 Вт, подъем 3,9 м, 3200 л/ч, колокольчик/каскад/гейзер// Denzel - фото 11
Насос фонтанный FNP90-39, 92 Вт, подъем 3,9 м, 3200 л/ч, колокольчик/каскад/гейзер// Denzel - фото 12
Насос фонтанный FNP90-39, 92 Вт, подъем 3,9 м, 3200 л/ч, колокольчик/каскад/гейзер// Denzel - фото 13
Насос фонтанный FNP90-39, 92 Вт, подъем 3,9 м, 3200 л/ч, колокольчик/каскад/гейзер// Denzel - фото 14
Насос фонтанный FNP90-39, 92 Вт, подъем 3,9 м, 3200 л/ч, колокольчик/каскад/гейзер// Denzel - фото 15
Насос фонтанный FNP90-39, 92 Вт, подъем 3,9 м, 3200 л/ч, колокольчик/каскад/гейзер// Denzel - фото 16
Насос фонтанный FNP90-39, 92 Вт, подъем 3,9 м, 3200 л/ч, колокольчик/каскад/гейзер// Denzel - фото 17
Насос фонтанный FNP90-39, 92 Вт, подъем 3,9 м, 3200 л/ч, колокольчик/каскад/гейзер// Denzel - фото 18
Насос фонтанный FNP90-39, 92 Вт, подъем 3,9 м, 3200 л/ч, колокольчик/каскад/гейзер// Denzel - фото 19
Насос фонтанный FNP90-39, 92 Вт, подъем 3,9 м, 3200 л/ч, колокольчик/каскад/гейзер// Denzel - фото 20
Насос фонтанный FNP90-39, 92 Вт, подъем 3,9 м, 3200 л/ч, колокольчик/каскад/гейзер// Denzel - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насос погружной
  • Насос фонтанный FNP90-39, 92 Вт, подъем 3,9 м, 3200 л/ч, колокольчик/каскад/гейзер// Denzel - фото 1
  • Насос фонтанный FNP90-39, 92 Вт, подъем 3,9 м, 3200 л/ч, колокольчик/каскад/гейзер// Denzel - фото 2
  • Насос фонтанный FNP90-39, 92 Вт, подъем 3,9 м, 3200 л/ч, колокольчик/каскад/гейзер// Denzel - фото 3
  • Насос фонтанный FNP90-39, 92 Вт, подъем 3,9 м, 3200 л/ч, колокольчик/каскад/гейзер// Denzel - фото 4
  • Насос фонтанный FNP90-39, 92 Вт, подъем 3,9 м, 3200 л/ч, колокольчик/каскад/гейзер// Denzel - фото 5
  • Насос фонтанный FNP90-39, 92 Вт, подъем 3,9 м, 3200 л/ч, колокольчик/каскад/гейзер// Denzel - фото 6
  • Насос фонтанный FNP90-39, 92 Вт, подъем 3,9 м, 3200 л/ч, колокольчик/каскад/гейзер// Denzel - фото 7
  • Насос фонтанный FNP90-39, 92 Вт, подъем 3,9 м, 3200 л/ч, колокольчик/каскад/гейзер// Denzel - фото 8
  • Насос фонтанный FNP90-39, 92 Вт, подъем 3,9 м, 3200 л/ч, колокольчик/каскад/гейзер// Denzel - фото 9
  • Насос фонтанный FNP90-39, 92 Вт, подъем 3,9 м, 3200 л/ч, колокольчик/каскад/гейзер// Denzel - фото 10
  • Насос фонтанный FNP90-39, 92 Вт, подъем 3,9 м, 3200 л/ч, колокольчик/каскад/гейзер// Denzel - фото 11
  • Насос фонтанный FNP90-39, 92 Вт, подъем 3,9 м, 3200 л/ч, колокольчик/каскад/гейзер// Denzel - фото 12
  • Насос фонтанный FNP90-39, 92 Вт, подъем 3,9 м, 3200 л/ч, колокольчик/каскад/гейзер// Denzel - фото 13
  • Насос фонтанный FNP90-39, 92 Вт, подъем 3,9 м, 3200 л/ч, колокольчик/каскад/гейзер// Denzel - фото 14
  • Насос фонтанный FNP90-39, 92 Вт, подъем 3,9 м, 3200 л/ч, колокольчик/каскад/гейзер// Denzel - фото 15
  • Насос фонтанный FNP90-39, 92 Вт, подъем 3,9 м, 3200 л/ч, колокольчик/каскад/гейзер// Denzel - фото 16
  • Насос фонтанный FNP90-39, 92 Вт, подъем 3,9 м, 3200 л/ч, колокольчик/каскад/гейзер// Denzel - фото 17
  • Насос фонтанный FNP90-39, 92 Вт, подъем 3,9 м, 3200 л/ч, колокольчик/каскад/гейзер// Denzel - фото 18
  • Насос фонтанный FNP90-39, 92 Вт, подъем 3,9 м, 3200 л/ч, колокольчик/каскад/гейзер// Denzel - фото 19
  • Насос фонтанный FNP90-39, 92 Вт, подъем 3,9 м, 3200 л/ч, колокольчик/каскад/гейзер// Denzel - фото 20
  • Насос фонтанный FNP90-39, 92 Вт, подъем 3,9 м, 3200 л/ч, колокольчик/каскад/гейзер// Denzel - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 510 руб. 
Начислим 73 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649320
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Насос фонтанный FNP90-39, 92 Вт, подъем 3,9 м, 3200 л/ч, колокольчик/каскад/гейзер Denzel
4 510 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип товара
Насос погружной
Размеры в упаковке, см
43х36х29
Вес, кг.
4.5

Описание товара Насос фонтанный FNP90-39, 92 Вт, подъем 3,9 м, 3200 л/ч, колокольчик/каскад/гейзер Denzel

Фонтанный насос Denzel FNP90-39 99033 мощностью 92 Вт, с насадками колокольчик/каскад/гейзер, перекачивает 3200 л воды в час и обеспечивает максимальную высоту подъема 3.9 м. Позволяет создать декоративный фонтан, украсив водоем и оживив ландшафт дачного участка. Установив одну из входящих в комплект насадок, можно получить наиболее подходящий тип струи: в виде колокольчика, каскада или гейзера. Также в конструкции насоса предусмотрен специальный патрубок для создания водопада.

Отзывы о товаре Насос фонтанный FNP90-39, 92 Вт, подъем 3,9 м, 3200 л/ч, колокольчик/каскад/гейзер Denzel




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип товара
Насос погружной
Описание
Фонтанный насос Denzel FNP90-39 99033 мощностью 92 Вт, с насадками колокольчик/каскад/гейзер, перекачивает 3200 л воды в час и обеспечивает максимальную высоту подъема 3.9 м. Позволяет создать декоративный фонтан, украсив водоем и оживив ландшафт дачного участка. Установив одну из входящих в комплект насадок, можно получить наиболее подходящий тип струи: в виде колокольчика, каскада или гейзера. Также в конструкции насоса предусмотрен специальный патрубок для создания водопада.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Насос фонтанный FNP90-39, 92 Вт, подъем 3,9 м, 3200 л/ч, колокольчик/каскад/гейзер Denzel - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4510 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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