Насос фонтанный FNP90-39, 92 Вт, подъем 3,9 м, 3200 л/ч, колокольчик/каскад/гейзер Denzel
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Характеристики
Тип товара
Насос погружной
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 510 руб.
В наличии
Код товара: 649320
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 510 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
43х36х29
Вес, кг.
4.5
Описание товара Насос фонтанный FNP90-39, 92 Вт, подъем 3,9 м, 3200 л/ч, колокольчик/каскад/гейзер Denzel
Фонтанный насос Denzel FNP90-39 99033 мощностью 92 Вт, с насадками колокольчик/каскад/гейзер, перекачивает 3200 л воды в час и обеспечивает максимальную высоту подъема 3.9 м. Позволяет создать декоративный фонтан, украсив водоем и оживив ландшафт дачного участка. Установив одну из входящих в комплект насадок, можно получить наиболее подходящий тип струи: в виде колокольчика, каскада или гейзера. Также в конструкции насоса предусмотрен специальный патрубок для создания водопада.
Смотрите также: Аксессуары для насосов, Гидроаккумуляторы для систем водоснабжения, Насосные станции, Насосы, дренажный, колодезный, скважинный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 7 м, 8 м
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Фонтанный насос Denzel FNP90-39 99033 мощностью 92 Вт, с насадками колокольчик/каскад/гейзер, перекачивает 3200 л воды в час и обеспечивает максимальную высоту подъема 3.9 м. Позволяет создать декоративный фонтан, украсив водоем и оживив ландшафт дачного участка. Установив одну из входящих в комплект насадок, можно получить наиболее подходящий тип струи: в виде колокольчика, каскада или гейзера. Также в конструкции насоса предусмотрен специальный патрубок для создания водопада.
Смотрите также: Аксессуары для насосов, Гидроаккумуляторы для систем водоснабжения, Насосные станции, Насосы, дренажный, колодезный, скважинный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 7 м, 8 м
Смотрите также: Аксессуары для насосов, Гидроаккумуляторы для систем водоснабжения, Насосные станции, Насосы, дренажный, колодезный, скважинный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 7 м, 8 м
Насос фонтанный FNP90-39, 92 Вт, подъем 3,9 м, 3200 л/ч, колокольчик/каскад/гейзер Denzel - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4510 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Насос фонтанный FNP90-39, 92 Вт, подъем 3,9 м, 3200 л/ч, колокольчик/каскад/гейзер Denzel