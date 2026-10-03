Картридж струйный Cactus CS-EPT693400 T6934 желтый (350мл) для Epson SureColor SC-T3000/T3070/T3200/T5000/5200
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 530 руб.
В наличии
Код товара: 648629
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3 530 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х14х6
Вес, г.
610
Описание товара Картридж струйный Cactus CS-EPT693400 T6934 желтый (350мл) для Epson SureColor SC-T3000/T3070/T3200/T5000/5200
Струйный картридж Cactus CS-EPT693400 T6934 с чернилами яркого желтого цвета в сочетании с картриджами других цветов обеспечивает формирование насыщенных, четких и красочных отпечатков на бумаге или других видах носителей. Данный картридж разработан специально для обслуживания широкого модельного ряда принтеров производителя Epson серии SureColor и создан в соответствии с особенностями печатающих устройств. Благодаря объему 350 мл Cactus CS-EPT693400 отличается продолжительным ресурсом эксплуатации.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для hp deskjet 2320, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для hp deskjet 2710, для canon pixma mp210, для hp deskjet 2720
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Струйный картридж Cactus CS-EPT693400 T6934 с чернилами яркого желтого цвета в сочетании с картриджами других цветов обеспечивает формирование насыщенных, четких и красочных отпечатков на бумаге или других видах носителей. Данный картридж разработан специально для обслуживания широкого модельного ряда принтеров производителя Epson серии SureColor и создан в соответствии с особенностями печатающих устройств. Благодаря объему 350 мл Cactus CS-EPT693400 отличается продолжительным ресурсом эксплуатации.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для hp deskjet 2320, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для hp deskjet 2710, для canon pixma mp210, для hp deskjet 2720
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для hp deskjet 2320, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для hp deskjet 2710, для canon pixma mp210, для hp deskjet 2720
Картридж струйный Cactus CS-EPT693400 T6934 желтый (350мл) для Epson SureColor SC-T3000/T3070/T3200/T5000/5200 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3530 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Картридж струйный Cactus CS-EPT693400 T6934 желтый (350мл) для Epson SureColor SC-T3000/T3070/T3200/T5000/5200