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Характеристики
Тип товара
Печатающая головка
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для Canon
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 394211
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Описание товара Печатающая головка Canon QY6-8018/QY6-8006
Печатающая головка Canon QY6-8018/QY6-8006 это высококачественное устройство, разработанное специально для использования при работе с принтерами Canon. Сочетая в себе инновационные технологии и надежность, эта головка обеспечивает высокую производительность печати и отличное качество изображения. Canon QY6-8018/QY6-8006 оснащена микропьезоэлектрической технологией печати, что позволяет достичь точности и четкости при выводе документов и фотографий. Благодаря многоступенчатой системе контроля исключается возможность появления размытости или размывания изображений. Эта печатающая головка обладает хорошей совместимостью с различными моделями принтеров Canon, включая серии PIXMA и i-SENSYS. Она легко устанавливается и поддерживается, обеспечивая непрерывную работу принтера. Необходимость замены печатающей головки на Canon QY6-8018/QY6-8006 возникает лишь после длительного использования или в случае возникновения неисправностей. Приобретая эту запчасть, вы можете быть уверены в ее высокой производительности и долговечности, что позволит вам получать отличные результаты печати на протяжении длительного времени.
Печатающая головка Canon QY6-8018/QY6-8006 это высококачественное устройство, разработанное специально для использования при работе с принтерами Canon. Сочетая в себе инновационные технологии и надежность, эта головка обеспечивает высокую производительность печати и отличное качество изображения. Canon QY6-8018/QY6-8006 оснащена микропьезоэлектрической технологией печати, что позволяет достичь точности и четкости при выводе документов и фотографий. Благодаря многоступенчатой системе контроля исключается возможность появления размытости или размывания изображений. Эта печатающая головка обладает хорошей совместимостью с различными моделями принтеров Canon, включая серии PIXMA и i-SENSYS. Она легко устанавливается и поддерживается, обеспечивая непрерывную работу принтера. Необходимость замены печатающей головки на Canon QY6-8018/QY6-8006 возникает лишь после длительного использования или в случае возникновения неисправностей. Приобретая эту запчасть, вы можете быть уверены в ее высокой производительности и долговечности, что позволит вам получать отличные результаты печати на протяжении длительного времени.
Печатающая головка Canon QY6-8018/QY6-8006 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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