Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Печатающая головка
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 394223
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Печатающая головка Canon QY6-8011/QY6-8002 черный
Печатающая головка Canon QY6-8011/QY6-8002 черного цвета является незаменимым компонентом принтеров Canon. Эта модель сочетает в себе надежность и высокую производительность, обеспечивая качественную печать. Головка для принтера QY6-8011/QY6-8002 разработана специально для определенных принтеров Canon и гарантирует совместимость с ними. Она обладает уникальной технологией печати, которая обеспечивает четкость и отличное качество изображений и текста на печатных материалах. Благодаря своей конструкции и точным параметрам, эта головка позволяет получать реалистичные цвета, глубокие оттенки и плавные переходы между ними. Кроме того, печатающая головка Canon QY6-8011/QY6-8002 обладает высокой скоростью печати, что позволяет сократить время, затрачиваемое на выполнение печатных задач. Ее простая установка и надежное функционирование делают ее идеальным выбором для профессионального использования. Если вам требуется замена печатающей головки для вашего принтера Canon, модель QY6-8011/QY6-8002 надежный и качественный вариант, обеспечивающий превосходные результаты печати.
Печатающая головка Canon QY6-8011/QY6-8002 черного цвета является незаменимым компонентом принтеров Canon. Эта модель сочетает в себе надежность и высокую производительность, обеспечивая качественную печать. Головка для принтера QY6-8011/QY6-8002 разработана специально для определенных принтеров Canon и гарантирует совместимость с ними. Она обладает уникальной технологией печати, которая обеспечивает четкость и отличное качество изображений и текста на печатных материалах. Благодаря своей конструкции и точным параметрам, эта головка позволяет получать реалистичные цвета, глубокие оттенки и плавные переходы между ними. Кроме того, печатающая головка Canon QY6-8011/QY6-8002 обладает высокой скоростью печати, что позволяет сократить время, затрачиваемое на выполнение печатных задач. Ее простая установка и надежное функционирование делают ее идеальным выбором для профессионального использования. Если вам требуется замена печатающей головки для вашего принтера Canon, модель QY6-8011/QY6-8002 надежный и качественный вариант, обеспечивающий превосходные результаты печати.
Печатающая головка Canon QY6-8011/QY6-8002 черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Печатающая головка Canon QY6-8011/QY6-8002 черный