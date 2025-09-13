Набор картриджей HP M0H50A+M0H51A 3YP61AE
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для HP
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 240 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 318932
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
GT 5810, GT 5820, Ink Tank 115, Ink Tank 315, Ink Tank 319, Ink Tank Wireless 410, Ink Tank Wireless 415, Ink Tank Wireless 419
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для HP
Цвет
черный, многоцветный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х11х3
Вес, г.
350
Описание товара Набор картриджей HP M0H50A+M0H51A 3YP61AE
Идеально походит для пользователей, которые выбирают печатающие головки для принтеров HP DeskJet серии GT5800, HP Ink Tank серии 100/300/400 и HP Smart Tank серии 300/400 и хотят восстановить высокое качество печати.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для canon pixma mp210
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
GT 5810, GT 5820, Ink Tank 115, Ink Tank 315, Ink Tank 319, Ink Tank Wireless 410, Ink Tank Wireless 415, Ink Tank Wireless 419
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для HP
Цвет
черный, многоцветный
Страна производитель
Китай
Идеально походит для пользователей, которые выбирают печатающие головки для принтеров HP DeskJet серии GT5800, HP Ink Tank серии 100/300/400 и HP Smart Tank серии 300/400 и хотят восстановить высокое качество печати.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для canon pixma mp210
Теги товара: для hp deskjet 2320, для hp deskjet 2710, для hp deskjet 2720
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для canon pixma mp210
Теги товара: для hp deskjet 2320, для hp deskjet 2710, для hp deskjet 2720
Достоинства:
Комментарий:
Все установлено и работает, конфликтов не произошло, принтер спасен
Достоинства:
Комментарий:
подошла только цветная печатающая головка, с черной выдает ошибку подключения
Достоинства:
Комментарий:
Установил данные печатающие головки вместо «родных» на HP INKTANK 415. Печатает отлично!
Достоинства:
Комментарий:
Товар доставлен в срок, упаковка целая. Ранее брала, все было в порядке, этот ещё не открывала. Дополню позже.
Достоинства:
Комментарий:
Малазийский,оригинал,5820 увидел сразу,хорошая упаковка,быстрая доставка.
Достоинства:
Комментарий:
Печатает. Визуально не смог отличить от оригинала.
Достоинства:
Комментарий:
Устанавливался с HP Tank 410 (родной проработал чуть менее года, сдох по непонятной причине). Сразу заработал.
Достоинства:
Комментарий:
все пришло хорошо упаковано, принтер работает как новый)
Достоинства:
Комментарий:
пришло быстро, даже раньше на день, хорошо упаковано, еще не устанавливала, позже отпишусь
Достоинства:
Комментарий:
Не распознает на HP Smart Tank 515. Возможно на другие модели подходит. Хотя коробка оригинальная. Быстрая доставка.
Достоинства:
Комментарий:
Товар оригинальный и качественныйспасибо большое продавцу. Вы меня спасли, принтер мой ожил
Достоинства:
Комментарий:
У меня принтер HP ink tank 315. Картридж подошел идеально. Печатает замечательно. Пришел вовремя. Цена максимально приятная
Достоинства:
Комментарий:
все хорошо. Товар качественные. Установи. Работает. Спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Заказывал первую головку и от того что принтер долго стоял, видимо внутри подсохла краска, от чего принтер стал не пропечатывать полосы. не разобравшись в причинах, подумал, что дело в головке и оставил отрицательный отзыв, за что прошу прощения. Потом удалось решить проблему обычным растворителем и по сей день головка исправно работает, уже наверняка отработала даже больше, чем заявлено. Заказал ещё одну, на запас
Набор картриджей HP M0H50A+M0H51A 3YP61AE - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Набор картриджей HP M0H50A+M0H51A 3YP61AE
Достоинства:
Комментарий:
Все установлено и работает, конфликтов не произошло, принтер спасен
Достоинства:
Комментарий:
подошла только цветная печатающая головка, с черной выдает ошибку подключения
Достоинства:
Комментарий:
Установил данные печатающие головки вместо «родных» на HP INKTANK 415. Печатает отлично!
Достоинства:
Комментарий:
Товар доставлен в срок, упаковка целая. Ранее брала, все было в порядке, этот ещё не открывала. Дополню позже.
Достоинства:
Комментарий:
Малазийский,оригинал,5820 увидел сразу,хорошая упаковка,быстрая доставка.
Достоинства:
Комментарий:
Печатает. Визуально не смог отличить от оригинала.
Достоинства:
Комментарий:
Устанавливался с HP Tank 410 (родной проработал чуть менее года, сдох по непонятной причине). Сразу заработал.
Достоинства:
Комментарий:
все пришло хорошо упаковано, принтер работает как новый)
Достоинства:
Комментарий:
пришло быстро, даже раньше на день, хорошо упаковано, еще не устанавливала, позже отпишусь
Достоинства:
Комментарий:
Не распознает на HP Smart Tank 515. Возможно на другие модели подходит. Хотя коробка оригинальная. Быстрая доставка.
Достоинства:
Комментарий:
Товар оригинальный и качественныйспасибо большое продавцу. Вы меня спасли, принтер мой ожил
Достоинства:
Комментарий:
У меня принтер HP ink tank 315. Картридж подошел идеально. Печатает замечательно. Пришел вовремя. Цена максимально приятная
Достоинства:
Комментарий:
все хорошо. Товар качественные. Установи. Работает. Спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Заказывал первую головку и от того что принтер долго стоял, видимо внутри подсохла краска, от чего принтер стал не пропечатывать полосы. не разобравшись в причинах, подумал, что дело в головке и оставил отрицательный отзыв, за что прошу прощения. Потом удалось решить проблему обычным растворителем и по сей день головка исправно работает, уже наверняка отработала даже больше, чем заявлено. Заказал ещё одну, на запас