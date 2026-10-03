Картридж струйный Cactus CS-EPT973200 T9732 голубой (330мл) для Epson WorkForce WF-C869RD3TWFC/WF-C869RDTWF
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 990 руб.
В наличии
Код товара: 648625
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 990 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
30х16х3
Вес, г.
710
Описание товара Картридж струйный Cactus CS-EPT973200 T9732 голубой (330мл) для Epson WorkForce WF-C869RD3TWFC/WF-C869RDTWF
Струйный картридж Cactus CS-EPT973200 T9732 голубой предназначен для струйных принтеров и МФУ. Насыщенный цвет чернил обеспечивает высокое качество печати. Картридж легко устанавливается в оборудование.
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Струйный картридж Cactus CS-EPT973200 T9732 голубой предназначен для струйных принтеров и МФУ. Насыщенный цвет чернил обеспечивает высокое качество печати. Картридж легко устанавливается в оборудование.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для hp deskjet 2320, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для hp deskjet 2710, для canon pixma mp210, для hp deskjet 2720
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для hp deskjet 2320, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для hp deskjet 2710, для canon pixma mp210, для hp deskjet 2720
Картридж струйный Cactus CS-EPT973200 T9732 голубой (330мл) для Epson WorkForce WF-C869RD3TWFC/WF-C869RDTWF - этот товар вы можете купить по цене 3990 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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