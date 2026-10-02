Внешний жесткий диск Silicon Power 5TB Armor A66 2.5" USB 3.2 Желтый (SP050TBPHD66LS3Y)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Внешний жесткий диск Silicon Power 5TB Armor A66 2.5" USB 3.2 Желтый (SP050TBPHD66LS3Y)
Внешний HDD Silicon Power Armor A66[SP050TBPHD66LS3Y] выполнен в защищенном ударопрочном корпусе по стандарту IPX4, способном выдерживать удары, падения, попадание брызг воды и воздействие других неблагоприятных факторов. Мягкий резиновый бампер поглощает удары и помогает сохранять целостность при падении с небольшой высоты. Благодаря емкости 5 ТБ накопитель предусматривает хранение довольно большого количества приложений, документов, мультимедийного контента. Подключение посредством интерфейса USB 3.2 Gen1 Type-A гарантирует широкую совместимость с оборудованием. На корпусе Silicon Power Armor A66 имеются специальные пазы для удобного размещения кабеля.
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