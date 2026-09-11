Внешний HDD Seagate 6TB (STKP6000400)
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Характеристики
Описание товара Внешний HDD Seagate 6TB (STKP6000400)
Внешний жесткий диск Seagate - идеальное решение для надежного хранения больших объемов данных. Этот HDD накопитель с объемом 6 Тб позволяет безопасно сохранять фотографии, видео, документы и другие важные файлы, предоставляя к ним быстрый доступ в любой момент. Изготовленный из прочного пластика, черный корпус аккуратно вписывается в любой интерьер, добавляя нотку строгости и профессионализма. Форм-фактор устройства составляет 3.5 дюйма, что делает его идеальным выбором для настольного использования при обеспечении великолепного баланса между емкостью и размером. Интерфейс подключения USB 3.2 Gen 1 Type-A гарантирует высокую скорость передачи данных и совместимость с большинством современных компьютеров и ноутбуков. Выбирая Seagate, вы получаете сочетание надежности, вместительности и скорости, что делает этот внешний жесткий диск отличным выбором для хранения важных данных.
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