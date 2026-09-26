Top.Mail.Ru
Сменный бокс для HDD/SSD AgeStar SSMR2S черный 2.5" купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Сменный бокс для HDD/SSD AgeStar SSMR2S черный 2.5"

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Сменный бокс для HDD/SSD AgeStar SSMR2S черный 2.5&quot;
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпуса
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
540 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 625421
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Сменный бокс для HDD/SSD AgeStar SSMR2S черный 2.5"
540 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AGESTAR
Тип товара
Корпуса
Габариты (ШxВxГ), мм
128x12.7x126
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х16х2
Вес, г.
50

Описание товара Сменный бокс для HDD/SSD AgeStar SSMR2S черный 2.5"

Адаптер Agestar SSMR2S HDD 2.5" на отсек привода ноутбука 12.7 мм представляет собой сменный бокс, предназначенный для 2.5-дюймовых HDD. Адаптер в алюминиевом высокопрочном корпусе не перегревается, так как данный материал хорошо отводит тепло. Адаптер Agestar SSMR2S HDD 2.5" имеет понятную и удобную конструкцию. В ней предусмотрены отверстия для монтажа, который осуществляется с помощью стандартной компьютерной фурнитуры. Практичный и цельный адаптер положительно повлияет на функциональность Вашего ПК.

Отзывы о товаре Сменный бокс для HDD/SSD AgeStar SSMR2S черный 2.5"




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
AGESTAR
Тип товара
Корпуса
Габариты (ШxВxГ), мм
128x12.7x126
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Страна производитель
Китай
Описание
Адаптер Agestar SSMR2S HDD 2.5" на отсек привода ноутбука 12.7 мм представляет собой сменный бокс, предназначенный для 2.5-дюймовых HDD. Адаптер в алюминиевом высокопрочном корпусе не перегревается, так как данный материал хорошо отводит тепло. Адаптер Agestar SSMR2S HDD 2.5" имеет понятную и удобную конструкцию. В ней предусмотрены отверстия для монтажа, который осуществляется с помощью стандартной компьютерной фурнитуры. Практичный и цельный адаптер положительно повлияет на функциональность Вашего ПК.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сменный бокс для HDD/SSD AgeStar SSMR2S черный 2.5" - по цене 540 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...