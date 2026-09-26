Top.Mail.Ru
Радиосистема Blink100 B4(TX+TX+RXDI) 2,4Гц приемник + 2 передатчика, разъем Lightning (iPhone) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Радиосистема Blink100 B4(TX+TX+RXDI) 2,4Гц приемник + 2 передатчика, разъем Lightning (iPhone)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Радиосистема Blink100 B4(TX+TX+RXDI) 2,4Гц приемник + 2 передатчика, разъем Lightning (iPhone) - фото 1
Радиосистема Blink100 B4(TX+TX+RXDI) 2,4Гц приемник + 2 передатчика, разъем Lightning (iPhone) - фото 2
Радиосистема Blink100 B4(TX+TX+RXDI) 2,4Гц приемник + 2 передатчика, разъем Lightning (iPhone) - фото 3
Радиосистема Blink100 B4(TX+TX+RXDI) 2,4Гц приемник + 2 передатчика, разъем Lightning (iPhone) - фото 4
Радиосистема Blink100 B4(TX+TX+RXDI) 2,4Гц приемник + 2 передатчика, разъем Lightning (iPhone) - фото 5
Радиосистема Blink100 B4(TX+TX+RXDI) 2,4Гц приемник + 2 передатчика, разъем Lightning (iPhone) - фото 6
Радиосистема Blink100 B4(TX+TX+RXDI) 2,4Гц приемник + 2 передатчика, разъем Lightning (iPhone) - фото 7
Радиосистема Blink100 B4(TX+TX+RXDI) 2,4Гц приемник + 2 передатчика, разъем Lightning (iPhone) - фото 8
Радиосистема Blink100 B4(TX+TX+RXDI) 2,4Гц приемник + 2 передатчика, разъем Lightning (iPhone) - фото 9
Радиосистема Blink100 B4(TX+TX+RXDI) 2,4Гц приемник + 2 передатчика, разъем Lightning (iPhone) - фото 10
Радиосистема Blink100 B4(TX+TX+RXDI) 2,4Гц приемник + 2 передатчика, разъем Lightning (iPhone) - фото 11
Радиосистема Blink100 B4(TX+TX+RXDI) 2,4Гц приемник + 2 передатчика, разъем Lightning (iPhone) - фото 12
Радиосистема Blink100 B4(TX+TX+RXDI) 2,4Гц приемник + 2 передатчика, разъем Lightning (iPhone) - фото 13
Радиосистема Blink100 B4(TX+TX+RXDI) 2,4Гц приемник + 2 передатчика, разъем Lightning (iPhone) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Радиосистема
Тип радиосистемы
цифровая
Тип подключения
беспроводное
Комплектация
приемник, передатчик - 2 шт., микрофон, аксессуары, документация, упковка
Вид микрофона
портативный
  • Радиосистема Blink100 B4(TX+TX+RXDI) 2,4Гц приемник + 2 передатчика, разъем Lightning (iPhone) - фото 1
  • Радиосистема Blink100 B4(TX+TX+RXDI) 2,4Гц приемник + 2 передатчика, разъем Lightning (iPhone) - фото 2
  • Радиосистема Blink100 B4(TX+TX+RXDI) 2,4Гц приемник + 2 передатчика, разъем Lightning (iPhone) - фото 3
  • Радиосистема Blink100 B4(TX+TX+RXDI) 2,4Гц приемник + 2 передатчика, разъем Lightning (iPhone) - фото 4
  • Радиосистема Blink100 B4(TX+TX+RXDI) 2,4Гц приемник + 2 передатчика, разъем Lightning (iPhone) - фото 5
  • Радиосистема Blink100 B4(TX+TX+RXDI) 2,4Гц приемник + 2 передатчика, разъем Lightning (iPhone) - фото 6
  • Радиосистема Blink100 B4(TX+TX+RXDI) 2,4Гц приемник + 2 передатчика, разъем Lightning (iPhone) - фото 7
  • Радиосистема Blink100 B4(TX+TX+RXDI) 2,4Гц приемник + 2 передатчика, разъем Lightning (iPhone) - фото 8
  • Радиосистема Blink100 B4(TX+TX+RXDI) 2,4Гц приемник + 2 передатчика, разъем Lightning (iPhone) - фото 9
  • Радиосистема Blink100 B4(TX+TX+RXDI) 2,4Гц приемник + 2 передатчика, разъем Lightning (iPhone) - фото 10
  • Радиосистема Blink100 B4(TX+TX+RXDI) 2,4Гц приемник + 2 передатчика, разъем Lightning (iPhone) - фото 11
  • Радиосистема Blink100 B4(TX+TX+RXDI) 2,4Гц приемник + 2 передатчика, разъем Lightning (iPhone) - фото 12
  • Радиосистема Blink100 B4(TX+TX+RXDI) 2,4Гц приемник + 2 передатчика, разъем Lightning (iPhone) - фото 13
  • Радиосистема Blink100 B4(TX+TX+RXDI) 2,4Гц приемник + 2 передатчика, разъем Lightning (iPhone) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 621474
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Saramonic
Тип товара
Радиосистема
Тип радиосистемы
цифровая
Тип подключения
беспроводное
Комплектация
приемник, передатчик - 2 шт., микрофон, аксессуары, документация, упковка
Вид микрофона
портативный
Соотношение сигнал/шум
76
Диаграмма направленности
всенаправленный
Время работы от элемента питания
10 ч
Размеры в упаковке, см
35х30х4
Вес, г.
100

Описание товара Радиосистема Blink100 B4(TX+TX+RXDI) 2,4Гц приемник + 2 передатчика, разъем Lightning (iPhone)

Беспроводная система начального уровня для видеографов, видеоблогеров и других создателей контента. Работает в открытом диапазоне 2.4 ГГц с цифровым шифрованием сигнала, максимальная дальность составляет 50 м (в условиях прямой линии видимости между передатчиком и приемником). В передатчике размещен встроенный всенаправленный микрофон: просто закрепите его в районе груди и начинайте запись. Меховой экран эффективно защищает от проникновения в запись шума ветра. Также имеется режим цифрового шумоподавления (для его включения зажмите одновременно кнопки «+» и «–»). Saramonic Blink100 B4 включает 2 передатчика (микрофона) и 1 компактный приемник со штекером Lightning – для телефонов Apple iPhone. Передатчик работает от встроенного литий-ионного аккумулятора и заряжается по USB. Одного заряда хватает приблизительно на 10 часов работы. Приемник работает с питанием от телефона, заряжать его не требуется. USB-C гнездо на приемнике позволяет осуществлять сквозную зарядку телефона во время работы.

Отзывы о товаре Радиосистема Blink100 B4(TX+TX+RXDI) 2,4Гц приемник + 2 передатчика, разъем Lightning (iPhone)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Saramonic
Тип товара
Радиосистема
Тип радиосистемы
цифровая
Тип подключения
беспроводное
Комплектация
приемник, передатчик - 2 шт., микрофон, аксессуары, документация, упковка
Вид микрофона
портативный
Соотношение сигнал/шум
76
Диаграмма направленности
всенаправленный
Время работы от элемента питания
10 ч
Описание
Беспроводная система начального уровня для видеографов, видеоблогеров и других создателей контента. Работает в открытом диапазоне 2.4 ГГц с цифровым шифрованием сигнала, максимальная дальность составляет 50 м (в условиях прямой линии видимости между передатчиком и приемником). В передатчике размещен встроенный всенаправленный микрофон: просто закрепите его в районе груди и начинайте запись. Меховой экран эффективно защищает от проникновения в запись шума ветра. Также имеется режим цифрового шумоподавления (для его включения зажмите одновременно кнопки «+» и «–»). Saramonic Blink100 B4 включает 2 передатчика (микрофона) и 1 компактный приемник со штекером Lightning – для телефонов Apple iPhone. Передатчик работает от встроенного литий-ионного аккумулятора и заряжается по USB. Одного заряда хватает приблизительно на 10 часов работы. Приемник работает с питанием от телефона, заряжать его не требуется. USB-C гнездо на приемнике позволяет осуществлять сквозную зарядку телефона во время работы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Радиосистема Blink100 B4(TX+TX+RXDI) 2,4Гц приемник + 2 передатчика, разъем Lightning (iPhone) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...