Радиосистема Blink100 B1(TX+RX) 2,4Гц приемник + передатчик, разъем 3,5мм

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Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 890 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 621472
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Двухканальная 2.4 ГГц беспроводная радиосистема Saramonic Blink100: сверхкомпактная и универсальная Saramonic представляет новое семейство беспроводных радиосистем –Blink100, которая обеспечивает запись звука от 1 или 2 передатчиков и поддерживает запись в беззеркальные и видеокамеры, смартфоны, компьютеры и другие устройства. Она пригодится при проведении прямых трансляций, съемках видео, участии в конференциях и подкастах. Радиосистема отличается отключаемым шумоподавлением и автоматическим сопряжением передатчика с приемником, а также широким ассортиментом вариантов подключения приемника к различным устройствам. В комплекте один передатчик и один приемник.
Двухканальная 2.4 ГГц беспроводная радиосистема Saramonic Blink100: сверхкомпактная и универсальная Saramonic представляет новое семейство беспроводных радиосистем –Blink100, которая обеспечивает запись звука от 1 или 2 передатчиков и поддерживает запись в беззеркальные и видеокамеры, смартфоны, компьютеры и другие устройства. Она пригодится при проведении прямых трансляций, съемках видео, участии в конференциях и подкастах. Радиосистема отличается отключаемым шумоподавлением и автоматическим сопряжением передатчика с приемником, а также широким ассортиментом вариантов подключения приемника к различным устройствам. В комплекте один передатчик и один приемник.
Радиосистема Blink100 B1(TX+RX) 2,4Гц приемник + передатчик, разъем 3,5мм - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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