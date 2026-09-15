Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сплиттер
Тип оборудования
сплиттер
Материал
металл, пластик
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 030 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 614770
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Сплиттер UGREEN 30345 (30345) USB 2.0 Sharing S Witch 2x1. черный
USB-разветвитель UGREEN 30345 в черном пластиковом корпусе не занимает много места на столешнице или полке компьютерного стола. Модель оснащена двумя съемными кабелями по 1.5 м для подключения сплиттера к двум компьютерам через USB-порты. Выходной разъем USB Type-A поддерживает скорость передачи данных до 480 Мбит/сек.
Интерфейс можно использовать для связи с внешним накопителем, принтером, USB-хабом, ресивером от беспроводных контроллеров и прочей периферией. Сплиттер обеспечивает общий доступ к подключенному устройству с двух разных компьютеров. Для этого на корпусе разветвителя есть кнопка для мгновенного переключения между ПК.
USB-разветвитель UGREEN 30345 в черном пластиковом корпусе не занимает много места на столешнице или полке компьютерного стола. Модель оснащена двумя съемными кабелями по 1.5 м для подключения сплиттера к двум компьютерам через USB-порты. Выходной разъем USB Type-A поддерживает скорость передачи данных до 480 Мбит/сек.
Интерфейс можно использовать для связи с внешним накопителем, принтером, USB-хабом, ресивером от беспроводных контроллеров и прочей периферией. Сплиттер обеспечивает общий доступ к подключенному устройству с двух разных компьютеров. Для этого на корпусе разветвителя есть кнопка для мгновенного переключения между ПК.
Сплиттер UGREEN 30345 (30345) USB 2.0 Sharing S Witch 2x1. черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Сплиттер UGREEN 30345 (30345) USB 2.0 Sharing S Witch 2x1. черный