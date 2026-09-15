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Сплиттер UGREEN 30345 (30345) USB 2.0 Sharing S Witch 2x1. черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сплиттер UGREEN 30345 (30345) USB 2.0 Sharing S Witch 2x1. черный

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Сплиттер UGREEN 30345 (30345) USB 2.0 Sharing S Witch 2x1. черный - фото 1
Сплиттер UGREEN 30345 (30345) USB 2.0 Sharing S Witch 2x1. черный - фото 2
Сплиттер UGREEN 30345 (30345) USB 2.0 Sharing S Witch 2x1. черный - фото 3
Сплиттер UGREEN 30345 (30345) USB 2.0 Sharing S Witch 2x1. черный - фото 4
Сплиттер UGREEN 30345 (30345) USB 2.0 Sharing S Witch 2x1. черный - фото 5
Сплиттер UGREEN 30345 (30345) USB 2.0 Sharing S Witch 2x1. черный - фото 6
Сплиттер UGREEN 30345 (30345) USB 2.0 Sharing S Witch 2x1. черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сплиттер
Тип оборудования
сплиттер
Материал
металл, пластик
Цвет
черный
  • Сплиттер UGREEN 30345 (30345) USB 2.0 Sharing S Witch 2x1. черный - фото 1
  • Сплиттер UGREEN 30345 (30345) USB 2.0 Sharing S Witch 2x1. черный - фото 2
  • Сплиттер UGREEN 30345 (30345) USB 2.0 Sharing S Witch 2x1. черный - фото 3
  • Сплиттер UGREEN 30345 (30345) USB 2.0 Sharing S Witch 2x1. черный - фото 4
  • Сплиттер UGREEN 30345 (30345) USB 2.0 Sharing S Witch 2x1. черный - фото 5
  • Сплиттер UGREEN 30345 (30345) USB 2.0 Sharing S Witch 2x1. черный - фото 6
  • Сплиттер UGREEN 30345 (30345) USB 2.0 Sharing S Witch 2x1. черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 614770
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Сплиттер
Тип оборудования
сплиттер
Материал
металл, пластик
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х11х2
Вес, г.
330

Описание товара Сплиттер UGREEN 30345 (30345) USB 2.0 Sharing S Witch 2x1. черный

USB-разветвитель UGREEN 30345 в черном пластиковом корпусе не занимает много места на столешнице или полке компьютерного стола. Модель оснащена двумя съемными кабелями по 1.5 м для подключения сплиттера к двум компьютерам через USB-порты. Выходной разъем USB Type-A поддерживает скорость передачи данных до 480 Мбит/сек. Интерфейс можно использовать для связи с внешним накопителем, принтером, USB-хабом, ресивером от беспроводных контроллеров и прочей периферией. Сплиттер обеспечивает общий доступ к подключенному устройству с двух разных компьютеров. Для этого на корпусе разветвителя есть кнопка для мгновенного переключения между ПК.

Отзывы о товаре Сплиттер UGREEN 30345 (30345) USB 2.0 Sharing S Witch 2x1. черный




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Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Сплиттер
Тип оборудования
сплиттер
Материал
металл, пластик
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
USB-разветвитель UGREEN 30345 в черном пластиковом корпусе не занимает много места на столешнице или полке компьютерного стола. Модель оснащена двумя съемными кабелями по 1.5 м для подключения сплиттера к двум компьютерам через USB-порты. Выходной разъем USB Type-A поддерживает скорость передачи данных до 480 Мбит/сек. Интерфейс можно использовать для связи с внешним накопителем, принтером, USB-хабом, ресивером от беспроводных контроллеров и прочей периферией. Сплиттер обеспечивает общий доступ к подключенному устройству с двух разных компьютеров. Для этого на корпусе разветвителя есть кнопка для мгновенного переключения между ПК.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сплиттер UGREEN 30345 (30345) USB 2.0 Sharing S Witch 2x1. черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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