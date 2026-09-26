Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Кабель
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 300 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 614566
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Описание товара Кабель UGREEN US199 (60163) Lightning to USB-A 2.0 Cable. 2 м. серебристый
Ugreen – Китайская компания, которая была основана в 2009 г. Основная продукция – кабели, разветвители, адаптеры для подключения аудио и видеооборудования. Сотрудники компании тщательно следят за отзывами в адрес своей продукции и работы, оперативно совершенствуют качество товара. Продукция компании соответствует стандарту RoHS, который ограничивает содержание вредных веществ в составе электронного оборудования. Быстрая зарядка 2.4 A Полная зарядка iPhone 8 в течение 2 часов. оригинальный чипсет Apple для более быстрой зарядки и быстрой передачи данных Поддержка iOS 15, 14, 13, 12, 11 Сертификат MFI от Apple Каждый кабель имеет уникальный проверяемый серийный номер и чип авторизации, выпущенный компанией Apple. Быстрая зарядка и синхронизация данных Скорость передачи данных 480 Мбит/с Долговечный Качественная нейлоновая ткань защищает кабель от повреждений.
Ugreen – Китайская компания, которая была основана в 2009 г. Основная продукция – кабели, разветвители, адаптеры для подключения аудио и видеооборудования. Сотрудники компании тщательно следят за отзывами в адрес своей продукции и работы, оперативно совершенствуют качество товара. Продукция компании соответствует стандарту RoHS, который ограничивает содержание вредных веществ в составе электронного оборудования. Быстрая зарядка 2.4 A Полная зарядка iPhone 8 в течение 2 часов. оригинальный чипсет Apple для более быстрой зарядки и быстрой передачи данных Поддержка iOS 15, 14, 13, 12, 11 Сертификат MFI от Apple Каждый кабель имеет уникальный проверяемый серийный номер и чип авторизации, выпущенный компанией Apple. Быстрая зарядка и синхронизация данных Скорость передачи данных 480 Мбит/с Долговечный Качественная нейлоновая ткань защищает кабель от повреждений.
Кабель UGREEN US199 (60163) Lightning to USB-A 2.0 Cable. 2 м. серебристый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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