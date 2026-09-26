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SSD Накопитель SSD Exegate NextPro 2.5" 480GB UV500TS480 (SATA-III, 3D TLC) (EX276683RUS) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD Exegate NextPro 2.5" 480GB UV500TS480 (SATA-III, 3D TLC) (EX276683RUS)

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Накопитель SSD Exegate NextPro 2.5&quot; 480GB UV500TS480 (SATA-III, 3D TLC) (EX276683RUS) - фото 1
Накопитель SSD Exegate NextPro 2.5&quot; 480GB UV500TS480 (SATA-III, 3D TLC) (EX276683RUS) - фото 2
Накопитель SSD Exegate NextPro 2.5&quot; 480GB UV500TS480 (SATA-III, 3D TLC) (EX276683RUS) - фото 3
Накопитель SSD Exegate NextPro 2.5&quot; 480GB UV500TS480 (SATA-III, 3D TLC) (EX276683RUS) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
480
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
567
Скорость записи, Мб/с
498
Максимальный ресурс записи (TBW)
200
Энергопотребление
5
  • Накопитель SSD Exegate NextPro 2.5&quot; 480GB UV500TS480 (SATA-III, 3D TLC) (EX276683RUS) - фото 1
  • Накопитель SSD Exegate NextPro 2.5&quot; 480GB UV500TS480 (SATA-III, 3D TLC) (EX276683RUS) - фото 2
  • Накопитель SSD Exegate NextPro 2.5&quot; 480GB UV500TS480 (SATA-III, 3D TLC) (EX276683RUS) - фото 3
  • Накопитель SSD Exegate NextPro 2.5&quot; 480GB UV500TS480 (SATA-III, 3D TLC) (EX276683RUS) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 606041
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Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
SSD накопители
Максимальный ресурс записи (TBW),Тб (диапазон)
до 1000
Объем SSD (диапазон)
от 400 до 512 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
480
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
567
Скорость записи, Мб/с
498
Максимальный ресурс записи (TBW)
200
Время наработки на отказ, час
1800000
DRAM буфер
нет
Энергопотребление
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х1
Вес, г.
120

Описание товара Накопитель SSD Exegate NextPro 2.5" 480GB UV500TS480 (SATA-III, 3D TLC) (EX276683RUS)

SATA накопитель ExeGate NextPro UV500TS480 отличается высокими скоростными характеристиками, широкой совместимостью с оборудованием и надежностью в эксплуатации. Благодаря скорости в режиме последовательного чтения до 567 Мбайт/сек накопитель с технологией 3D NAND обеспечивает прирост производительности при запуске программ и выполнении других задач. Объем 480 ГБ предоставляет возможность размещения весьма большого количества документов и мультимедийного контента. ExeGate NextPro изготовлен в прочном и компактном корпусе, который уберегает внутренние компоненты от внешних воздействий.



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Отзывы о товаре Накопитель SSD Exegate NextPro 2.5" 480GB UV500TS480 (SATA-III, 3D TLC) (EX276683RUS)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
SSD накопители
Максимальный ресурс записи (TBW),Тб (диапазон)
до 1000
Объем SSD (диапазон)
от 400 до 512 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
480
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
567
Скорость записи, Мб/с
498
Развернуть
Максимальный ресурс записи (TBW)
200
Время наработки на отказ, час
1800000
DRAM буфер
нет
Энергопотребление
5
Страна производитель
Китай
Описание
SATA накопитель ExeGate NextPro UV500TS480 отличается высокими скоростными характеристиками, широкой совместимостью с оборудованием и надежностью в эксплуатации. Благодаря скорости в режиме последовательного чтения до 567 Мбайт/сек накопитель с технологией 3D NAND обеспечивает прирост производительности при запуске программ и выполнении других задач. Объем 480 ГБ предоставляет возможность размещения весьма большого количества документов и мультимедийного контента. ExeGate NextPro изготовлен в прочном и компактном корпусе, который уберегает внутренние компоненты от внешних воздействий.


Теги товара: 2.5", TLC, 2.5", TLC, 2.5", SATA, TLC, 2.5", SATA, SATA, TLC, 2.5", SATA, 2.5", TLC, 200 ТБ, TLC, 2.5", SATA, TLC, 2.5", SATA, TLC, 2.5", SATA, SATA, 480 ГБ
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD Exegate NextPro 2.5" 480GB UV500TS480 (SATA-III, 3D TLC) (EX276683RUS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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