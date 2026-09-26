Накопитель SSD Exegate NextPro 2.5" 480GB UV500TS480 (SATA-III, 3D TLC) (EX276683RUS)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
480
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
567
Скорость записи, Мб/с
498
Максимальный ресурс записи (TBW)
200
Энергопотребление
5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 310 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 606041
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Характеристики
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Максимальный ресурс записи (TBW),Тб (диапазон)
до 1000
Объем SSD (диапазон)
от 400 до 512 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
480
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
567
Скорость записи, Мб/с
498
Максимальный ресурс записи (TBW)
200
Время наработки на отказ, час
1800000
DRAM буфер
нет
Энергопотребление
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х1
Вес, г.
120
Описание товара Накопитель SSD Exegate NextPro 2.5" 480GB UV500TS480 (SATA-III, 3D TLC) (EX276683RUS)
SATA накопитель ExeGate NextPro UV500TS480 отличается высокими скоростными характеристиками, широкой совместимостью с оборудованием и надежностью в эксплуатации. Благодаря скорости в режиме последовательного чтения до 567 Мбайт/сек накопитель с технологией 3D NAND обеспечивает прирост производительности при запуске программ и выполнении других задач. Объем 480 ГБ предоставляет возможность размещения весьма большого количества документов и мультимедийного контента. ExeGate NextPro изготовлен в прочном и компактном корпусе, который уберегает внутренние компоненты от внешних воздействий.
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
SSD накопители
Максимальный ресурс записи (TBW),Тб (диапазон)
до 1000
Объем SSD (диапазон)
от 400 до 512 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
480
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
567
Скорость записи, Мб/с
498
Развернуть
Максимальный ресурс записи (TBW)
200
Время наработки на отказ, час
1800000
DRAM буфер
нет
Энергопотребление
5
Страна производитель
Китай
SATA накопитель ExeGate NextPro UV500TS480 отличается высокими скоростными характеристиками, широкой совместимостью с оборудованием и надежностью в эксплуатации. Благодаря скорости в режиме последовательного чтения до 567 Мбайт/сек накопитель с технологией 3D NAND обеспечивает прирост производительности при запуске программ и выполнении других задач. Объем 480 ГБ предоставляет возможность размещения весьма большого количества документов и мультимедийного контента. ExeGate NextPro изготовлен в прочном и компактном корпусе, который уберегает внутренние компоненты от внешних воздействий.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор
Накопитель SSD Exegate NextPro 2.5" 480GB UV500TS480 (SATA-III, 3D TLC) (EX276683RUS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Накопитель SSD Exegate NextPro 2.5" 480GB UV500TS480 (SATA-III, 3D TLC) (EX276683RUS)