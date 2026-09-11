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Очки для плавания, 3-8лет, 3 цвета, в блистере купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Очки для плавания, 3-8лет, 3 цвета, в блистере

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Очки для плавания, 3-8лет, 3 цвета, в блистере - фото 1
Очки для плавания, 3-8лет, 3 цвета, в блистере - фото 2
Очки для плавания, 3-8лет, 3 цвета, в блистере - фото 3
Очки для плавания, 3-8лет, 3 цвета, в блистере - фото 4
Очки для плавания, 3-8лет, 3 цвета, в блистере - фото 5
Очки для плавания, 3-8лет, 3 цвета, в блистере - фото 6
Очки для плавания, 3-8лет, 3 цвета, в блистере - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Очки для плавания
  • Очки для плавания, 3-8лет, 3 цвета, в блистере - фото 1
  • Очки для плавания, 3-8лет, 3 цвета, в блистере - фото 2
  • Очки для плавания, 3-8лет, 3 цвета, в блистере - фото 3
  • Очки для плавания, 3-8лет, 3 цвета, в блистере - фото 4
  • Очки для плавания, 3-8лет, 3 цвета, в блистере - фото 5
  • Очки для плавания, 3-8лет, 3 цвета, в блистере - фото 6
  • Очки для плавания, 3-8лет, 3 цвета, в блистере - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-28%
310 руб.  430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 605197
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Характеристики

Бренд
Intex
Тип товара
Очки для плавания
Дополнительно
регулируемый ремешок
Материал
пластик, силикон
Страна производства
Китай
Цвет
микс, мультиколор
Возраст
детская
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х13х4
Вес, г.
50

Описание товара Очки для плавания, 3-8лет, 3 цвета, в блистере

Очки для плавания детские - мягкие и удобные наглазники, линзы с широким углом обзора, полностью регулируемая переносица и силиконовый ремешок

Отзывы о товаре Очки для плавания, 3-8лет, 3 цвета, в блистере




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Характеристики
Бренд
Intex
Тип товара
Очки для плавания
Дополнительно
регулируемый ремешок
Материал
пластик, силикон
Страна производства
Китай
Цвет
микс, мультиколор
Возраст
детская
Страна производитель
Китай
Описание
Очки для плавания детские - мягкие и удобные наглазники, линзы с широким углом обзора, полностью регулируемая переносица и силиконовый ремешок
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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