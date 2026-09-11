Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конструкторы
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 970 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 588929
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Конструктор LEGO 75333 Star Wars Obi-Wan Kenobi?s Jedi (Истребитель-джедай Оби-Вана Кеноби)
Конструктор Lego Star Wars Obi-Wan Kenobis Jedi (Истребитель-джедай Оби-Вана Кеноби) 75333 развивает творческое мышление, усидчивость и мелкую моторику. Выполнен из безопасных для здоровья материалов. Поклонники Звездных войн: Атака клонов могут использовать Силу, чтобы построить эту модель истребителя-джедая Оби-Вана Кеноби (75333) Этот захватывающий подарок для детей в возрасте от 7 лет и старше включает в себя открывающуюся кабину с местом для Оби-Вана, 2 шипомета, выдвижное шасси, обойму для светового меча и место для головы дроида R4-P17. В набор входят 2 минифигурки LEGO Star Wars: Оби-Ван и впервые Каминоанка Таун Ве, а также фигурка дроида-астромеханика R4-P17. Он поставляется с пошаговыми инструкциями по сборке. Но загляните в интуитивно понятное приложение Инструкции по сборке LEGO, где вы можете мас шт.абировать и поворачивать модель, чтобы сделать процесс сборки еще более увлекательным.
Конструктор Lego Star Wars Obi-Wan Kenobis Jedi (Истребитель-джедай Оби-Вана Кеноби) 75333 развивает творческое мышление, усидчивость и мелкую моторику. Выполнен из безопасных для здоровья материалов. Поклонники Звездных войн: Атака клонов могут использовать Силу, чтобы построить эту модель истребителя-джедая Оби-Вана Кеноби (75333) Этот захватывающий подарок для детей в возрасте от 7 лет и старше включает в себя открывающуюся кабину с местом для Оби-Вана, 2 шипомета, выдвижное шасси, обойму для светового меча и место для головы дроида R4-P17. В набор входят 2 минифигурки LEGO Star Wars: Оби-Ван и впервые Каминоанка Таун Ве, а также фигурка дроида-астромеханика R4-P17. Он поставляется с пошаговыми инструкциями по сборке. Но загляните в интуитивно понятное приложение Инструкции по сборке LEGO, где вы можете мас шт.абировать и поворачивать модель, чтобы сделать процесс сборки еще более увлекательным.
Конструктор LEGO 75333 Star Wars Obi-Wan Kenobi?s Jedi (Истребитель-джедай Оби-Вана Кеноби) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Конструктор LEGO 75333 Star Wars Obi-Wan Kenobi?s Jedi (Истребитель-джедай Оби-Вана Кеноби)