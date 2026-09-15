Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Адаптер
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 500 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 543330
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Описание товара Адаптер UGREEN CM199 (50737) USB Type C to 10/100/1000M Ethernet Adapter серый космос
Адаптер Ugreen CM199 Gigabit Ethernet, позволяющий выходить в Интернет со скоростью до 1000 Мбит/с, является идеальным решением для потоковой передачи фильмов без буферизации, онлайн-игр, передачи данных и проведения видеоконференций. По сравнению с WIFI, гигабитный сетевой адаптер USB-C-RJ45 обеспечивает более высокую скорость интернета для прямых трансляций и более стабильное подключение к проводной сети. Гигабитный сетевой адаптер USB-C предлагает удобный и недорогой способ защитить или заменить порт LAN RJ45 вашего ноутбука. Кроме того, сетевой адаптер Type C позволяет устройствам без RJ45, таким как Chromebook/iPad Pro/Android, использовать стабильный и быстрый проводной Интернет. Легкий и компактный размер делает этот адаптер идеальным компаньоном для путешествий.
Адаптер Ugreen CM199 Gigabit Ethernet, позволяющий выходить в Интернет со скоростью до 1000 Мбит/с, является идеальным решением для потоковой передачи фильмов без буферизации, онлайн-игр, передачи данных и проведения видеоконференций. По сравнению с WIFI, гигабитный сетевой адаптер USB-C-RJ45 обеспечивает более высокую скорость интернета для прямых трансляций и более стабильное подключение к проводной сети. Гигабитный сетевой адаптер USB-C предлагает удобный и недорогой способ защитить или заменить порт LAN RJ45 вашего ноутбука. Кроме того, сетевой адаптер Type C позволяет устройствам без RJ45, таким как Chromebook/iPad Pro/Android, использовать стабильный и быстрый проводной Интернет. Легкий и компактный размер делает этот адаптер идеальным компаньоном для путешествий.
Адаптер UGREEN CM199 (50737) USB Type C to 10/100/1000M Ethernet Adapter серый космос - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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