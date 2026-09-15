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Адаптер UGREEN CM199 (50737) USB Type C to 10/100/1000M Ethernet Adapter серый космос купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Адаптер UGREEN CM199 (50737) USB Type C to 10/100/1000M Ethernet Adapter серый космос

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Адаптер UGREEN CM199 (50737) USB Type C to 10/100/1000M Ethernet Adapter серый космос - фото 1
Адаптер UGREEN CM199 (50737) USB Type C to 10/100/1000M Ethernet Adapter серый космос - фото 2
Адаптер UGREEN CM199 (50737) USB Type C to 10/100/1000M Ethernet Adapter серый космос - фото 3
Адаптер UGREEN CM199 (50737) USB Type C to 10/100/1000M Ethernet Adapter серый космос - фото 4
Адаптер UGREEN CM199 (50737) USB Type C to 10/100/1000M Ethernet Adapter серый космос - фото 5
Адаптер UGREEN CM199 (50737) USB Type C to 10/100/1000M Ethernet Adapter серый космос - фото 6
Адаптер UGREEN CM199 (50737) USB Type C to 10/100/1000M Ethernet Adapter серый космос - фото 7
Адаптер UGREEN CM199 (50737) USB Type C to 10/100/1000M Ethernet Adapter серый космос - фото 8
Адаптер UGREEN CM199 (50737) USB Type C to 10/100/1000M Ethernet Adapter серый космос - фото 9
Адаптер UGREEN CM199 (50737) USB Type C to 10/100/1000M Ethernet Adapter серый космос - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Адаптер
  • Адаптер UGREEN CM199 (50737) USB Type C to 10/100/1000M Ethernet Adapter серый космос - фото 1
  • Адаптер UGREEN CM199 (50737) USB Type C to 10/100/1000M Ethernet Adapter серый космос - фото 2
  • Адаптер UGREEN CM199 (50737) USB Type C to 10/100/1000M Ethernet Adapter серый космос - фото 3
  • Адаптер UGREEN CM199 (50737) USB Type C to 10/100/1000M Ethernet Adapter серый космос - фото 4
  • Адаптер UGREEN CM199 (50737) USB Type C to 10/100/1000M Ethernet Adapter серый космос - фото 5
  • Адаптер UGREEN CM199 (50737) USB Type C to 10/100/1000M Ethernet Adapter серый космос - фото 6
  • Адаптер UGREEN CM199 (50737) USB Type C to 10/100/1000M Ethernet Adapter серый космос - фото 7
  • Адаптер UGREEN CM199 (50737) USB Type C to 10/100/1000M Ethernet Adapter серый космос - фото 8
  • Адаптер UGREEN CM199 (50737) USB Type C to 10/100/1000M Ethernet Adapter серый космос - фото 9
  • Адаптер UGREEN CM199 (50737) USB Type C to 10/100/1000M Ethernet Adapter серый космос - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 543330
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Адаптер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х9х2
Вес, г.
79

Описание товара Адаптер UGREEN CM199 (50737) USB Type C to 10/100/1000M Ethernet Adapter серый космос

Адаптер Ugreen CM199 Gigabit Ethernet, позволяющий выходить в Интернет со скоростью до 1000 Мбит/с, является идеальным решением для потоковой передачи фильмов без буферизации, онлайн-игр, передачи данных и проведения видеоконференций. По сравнению с WIFI, гигабитный сетевой адаптер USB-C-RJ45 обеспечивает более высокую скорость интернета для прямых трансляций и более стабильное подключение к проводной сети. Гигабитный сетевой адаптер USB-C предлагает удобный и недорогой способ защитить или заменить порт LAN RJ45 вашего ноутбука. Кроме того, сетевой адаптер Type C позволяет устройствам без RJ45, таким как Chromebook/iPad Pro/Android, использовать стабильный и быстрый проводной Интернет. Легкий и компактный размер делает этот адаптер идеальным компаньоном для путешествий.

Отзывы о товаре Адаптер UGREEN CM199 (50737) USB Type C to 10/100/1000M Ethernet Adapter серый космос




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Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Адаптер
Страна производитель
Китай
Описание
Адаптер Ugreen CM199 Gigabit Ethernet, позволяющий выходить в Интернет со скоростью до 1000 Мбит/с, является идеальным решением для потоковой передачи фильмов без буферизации, онлайн-игр, передачи данных и проведения видеоконференций. По сравнению с WIFI, гигабитный сетевой адаптер USB-C-RJ45 обеспечивает более высокую скорость интернета для прямых трансляций и более стабильное подключение к проводной сети. Гигабитный сетевой адаптер USB-C предлагает удобный и недорогой способ защитить или заменить порт LAN RJ45 вашего ноутбука. Кроме того, сетевой адаптер Type C позволяет устройствам без RJ45, таким как Chromebook/iPad Pro/Android, использовать стабильный и быстрый проводной Интернет. Легкий и компактный размер делает этот адаптер идеальным компаньоном для путешествий.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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