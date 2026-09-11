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Parker Стержени для шариковой ручки Quink Flow (2шт), M, синий (в блистере) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Parker Стержени для шариковой ручки Quink Flow (2шт), M, синий (в блистере)

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Parker Стержени для шариковой ручки Quink Flow (2шт), M, синий (в блистере) - фото 1
Parker Стержени для шариковой ручки Quink Flow (2шт), M, синий (в блистере) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Подарочные ручки
  • Parker Стержени для шариковой ручки Quink Flow (2шт), M, синий (в блистере) - фото 1
  • Parker Стержени для шариковой ручки Quink Flow (2шт), M, синий (в блистере) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
800 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 506432
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Parker Стержени для шариковой ручки Quink Flow (2шт), M, синий (в блистере)
800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PARKER
Тип товара
Подарочные ручки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х6х1
Вес, г.
20

Описание товара Parker Стержени для шариковой ручки Quink Flow (2шт), M, синий (в блистере)

Особенности: паста строго выверенного уровня вязкости. Вольфрамовый шарик с палладиево-никелевым напылением (Запатентованная технология Quink Flow) выводит чистую однородную линию. Помещенная в основание стержня жировая пленка защищает пасту от высыхания и потери насыщенности цвета. Данный вид стержня подходит для шариковых ручек всех брендов, которые используют международный стандарт стержней и картриджей G2. Чернила и стрежни Parker Quinkразработаны таким образом, чтобы обеспечить наилучшую производительность. Специально созданные для использования с ручками Parker, они предлагают оптимальное качество письма без перерывов и клякс - только совершенные чистые штрихи. Поэтому компания Parkerрекомендует использовать только оригинальные чернила, стержни и картриджи Quink. Впервые чернила Quink поступили в продажу в 1931 году. Это название представляет собой смесь из слов quick и ink (быстрый и чернила). Оно призвано отражать качество расходных материалов Parker: чернила Quink быстро высыхают, когда попадают на бумагу, но не тогда, когда они еще находятся на пере вашей авторучки Parker.

Отзывы о товаре Parker Стержени для шариковой ручки Quink Flow (2шт), M, синий (в блистере)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
PARKER
Тип товара
Подарочные ручки
Страна производитель
Китай
Описание
Особенности: паста строго выверенного уровня вязкости. Вольфрамовый шарик с палладиево-никелевым напылением (Запатентованная технология Quink Flow) выводит чистую однородную линию. Помещенная в основание стержня жировая пленка защищает пасту от высыхания и потери насыщенности цвета. Данный вид стержня подходит для шариковых ручек всех брендов, которые используют международный стандарт стержней и картриджей G2. Чернила и стрежни Parker Quinkразработаны таким образом, чтобы обеспечить наилучшую производительность. Специально созданные для использования с ручками Parker, они предлагают оптимальное качество письма без перерывов и клякс - только совершенные чистые штрихи. Поэтому компания Parkerрекомендует использовать только оригинальные чернила, стержни и картриджи Quink. Впервые чернила Quink поступили в продажу в 1931 году. Это название представляет собой смесь из слов quick и ink (быстрый и чернила). Оно призвано отражать качество расходных материалов Parker: чернила Quink быстро высыхают, когда попадают на бумагу, но не тогда, когда они еще находятся на пере вашей авторучки Parker.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Parker Стержени для шариковой ручки Quink Flow (2шт), M, синий (в блистере) - стоимость товара 800 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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