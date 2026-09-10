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Ручка шариковая Parker Jotter Color 2076056 Yellow купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ручка шариковая Parker Jotter Color 2076056 Yellow

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Ручка шариковая Parker Jotter Color 2076056 Yellow - фото 1
Ручка шариковая Parker Jotter Color 2076056 Yellow - фото 2
Ручка шариковая Parker Jotter Color 2076056 Yellow - фото 3
Ручка шариковая Parker Jotter Color 2076056 Yellow - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ручки шариковые подарочные
Вид ручки
шариковая
Материал
Нержавеющая сталь, Пластик
Механизм подачи стержня
нажимной
  • Ручка шариковая Parker Jotter Color 2076056 Yellow - фото 1
  • Ручка шариковая Parker Jotter Color 2076056 Yellow - фото 2
  • Ручка шариковая Parker Jotter Color 2076056 Yellow - фото 3
  • Ручка шариковая Parker Jotter Color 2076056 Yellow - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
910 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 449771
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Ручка шариковая Parker Jotter Color 2076056 Yellow
910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PARKER
Тип товара
Ручки шариковые подарочные
Дополнительно
модель 2019 года
Корпус
желтый, серебро
Размер пера
M (среднее)
Толщина линии, мм
1
Цвет
синий
Вид ручки
шариковая
Материал
Нержавеющая сталь, Пластик
Механизм подачи стержня
нажимной
Особенности
фирменная упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х6
Вес, г.
60

Описание товара Ручка шариковая Parker Jotter Color 2076056 Yellow

Parker Jotter имеет классический дизайн и узнаваемое во всем мире имя, популярное благодаря высокому качеству, прочности и соотношению цена/качество. Эта ручка олицетворяет такую сторону письма, как общение - благодаря ярким цветам и практичной, простой форме. Забавная и приятная - всегда, везде, Jotter - идеальный представитель семейства Parker. Ручки Parker Jotter обладая привлекательным дизайном, доступной ценой в сегменте престижных пишущих инструментов для потребителей любого возраста воплощает лучшие характеристики и преимущества бренда и остается иконой стиля Parker уже более 60 лет. Parker рад предложить легендарную ручку Parker Jotter Originals SPIRIT OF THE ’90S ярких цветов для молодой целевой аудитории. Яркие цвета легендарной ручки обязательно привлекут внимание, а узнаваемый дизайн позволит вспомнить школьные и студенческие годы.

Отзывы о товаре Ручка шариковая Parker Jotter Color 2076056 Yellow




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
PARKER
Тип товара
Ручки шариковые подарочные
Дополнительно
модель 2019 года
Корпус
желтый, серебро
Размер пера
M (среднее)
Толщина линии, мм
1
Цвет
синий
Вид ручки
шариковая
Материал
Нержавеющая сталь, Пластик
Механизм подачи стержня
нажимной
Особенности
фирменная упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Parker Jotter имеет классический дизайн и узнаваемое во всем мире имя, популярное благодаря высокому качеству, прочности и соотношению цена/качество. Эта ручка олицетворяет такую сторону письма, как общение - благодаря ярким цветам и практичной, простой форме. Забавная и приятная - всегда, везде, Jotter - идеальный представитель семейства Parker. Ручки Parker Jotter обладая привлекательным дизайном, доступной ценой в сегменте престижных пишущих инструментов для потребителей любого возраста воплощает лучшие характеристики и преимущества бренда и остается иконой стиля Parker уже более 60 лет. Parker рад предложить легендарную ручку Parker Jotter Originals SPIRIT OF THE ’90S ярких цветов для молодой целевой аудитории. Яркие цвета легендарной ручки обязательно привлекут внимание, а узнаваемый дизайн позволит вспомнить школьные и студенческие годы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ручка шариковая Parker Jotter Color 2076056 Yellow - этот товар вы можете купить по цене 910 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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