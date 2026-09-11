Ручка шариков. Parker Jotter Original K60 (CW2096874) White CT M син. черн. блистер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ручка шариковая
Вид ручки
шариковая
Материал
нержавеющая сталь
Механизм подачи стержня
нажимного действия
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
980 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 579655
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Ручка шариковая
Дополнительно
гравировка фирменная
Корпус
серебряный, белый
Цвет
синий
Вид ручки
шариковая
Материал
нержавеющая сталь
Механизм подачи стержня
нажимного действия
Особенности
фирменный футляр
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х1
Вес, г.
42
Описание товара Ручка шариков. Parker Jotter Original K60 (CW2096874) White CT M син. черн. блистер
Ручка Jotter популярна, динамична и олицетворяет такую сторону письма, как общение. Она известна во всем мире своей надежностью и доступностью, которые делают ее прекрасным компаньоном на каждый день. Parker Jotter имеет классический дизайн и узнаваемое во всем мире имя, популярное благоларя высокому качеству, прочности и соотношению цена / качество. Эта ручка олицетворяет такую сторону письма, как общение - благодаря ярким цветам и практичной, простой форме. Забавная и приятная - всегда, везде, Jotter - идеальный представитель семейства Parker.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Ручка шариковая
Дополнительно
гравировка фирменная
Корпус
серебряный, белый
Цвет
синий
Вид ручки
шариковая
Материал
нержавеющая сталь
Механизм подачи стержня
нажимного действия
Особенности
фирменный футляр
Страна производитель
Китай
Ручка Jotter популярна, динамична и олицетворяет такую сторону письма, как общение. Она известна во всем мире своей надежностью и доступностью, которые делают ее прекрасным компаньоном на каждый день. Parker Jotter имеет классический дизайн и узнаваемое во всем мире имя, популярное благоларя высокому качеству, прочности и соотношению цена / качество. Эта ручка олицетворяет такую сторону письма, как общение - благодаря ярким цветам и практичной, простой форме. Забавная и приятная - всегда, везде, Jotter - идеальный представитель семейства Parker.
Ручка шариков. Parker Jotter Original K60 (CW2096874) White CT M син. черн. блистер - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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