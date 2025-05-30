Ручка шариковая PARKER Jotter Core Stainless Steel GT, корпус серебристый, позолоченные детали, синяя, 1953182
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ручки шариковые подарочные
Вид ручки
шариковая
Материал
нержавеющая сталь
Механизм подачи стержня
нажимной
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 239442
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Ручки шариковые подарочные
Дополнительно
модель 2016 года
Корпус
серебро, золото
Размер пера
M (среднее)
Толщина линии, мм
1
Цвет
синий
Вид ручки
шариковая
Материал
нержавеющая сталь
Механизм подачи стержня
нажимной
Особенности
фирменная упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х5х3
Вес, г.
100
Описание товара Ручка шариковая PARKER Jotter Core Stainless Steel GT, корпус серебристый, позолоченные детали, синяя, 1953182
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличии БесплатноЦена 1 300 руб.325 руб. в СплитParker Jotter Original - Blue Chrome CT, перьевая ручка, M, пода...
-
В наличииЦена 1 340 руб.335 руб. в СплитParker Jotter Original - Blue K60, шариковая ручка, M, R0033170
-
В наличииЦена 1 540 руб.385 руб. в СплитРучка роллер Parker Vector XL (2159777) зеленый F черн. черн. по...
-
В наличииЦена 1 660 руб.415 руб. в СплитParker Vector Black ручка-роллер, F, подарочная упаковка
-
В наличииЦена 1 700 руб.425 руб. в СплитParker Jotter - Bond Street Black Chrome CT, механический каранд...
-
В наличииЦена 1 720 руб.430 руб. в СплитParker Jotter - Royal Blue Chrome CT, механический карандаш, 0.5...
-
В наличииЦена 1 870 руб.468 руб. в СплитРучка роллер Parker Vector XL (2159774) Black F черн. черн. пода...
-
В наличии БесплатноЦена 1 880 руб.470 руб. в СплитРучка шариковая Parker Jotter XL Monochrome SE20 2122756 Grey CT
-
В наличии БесплатноЦена 1 910 руб.478 руб. в СплитРучка роллер Parker Vector XL (2159775) серебристый/синий F черн...
-
В наличии БесплатноЦена 1 910 руб.478 руб. в СплитРучка роллер Parker Vector XL (2159776) Teal F черн. черн. подар...
-
В наличии БесплатноЦена 1 910 руб.478 руб. в СплитParker набор подарочный Jotter London - шар. ручка Blue + гел. р...
-
В наличииЦена 2 050 руб.513 руб. в СплитРучка шариковая Waterman Graduate Allure 2068192 Black CT
Бренд
Тип товара
Ручки шариковые подарочные
Дополнительно
модель 2016 года
Корпус
серебро, золото
Размер пера
M (среднее)
Толщина линии, мм
1
Цвет
синий
Вид ручки
шариковая
Материал
нержавеющая сталь
Механизм подачи стержня
нажимной
Особенности
фирменная упаковка
Страна производитель
Китай
Достоинства:
Комментарий:
подарил коллеге набор, за свои деньги , цена качества
Достоинства:
Комментарий:
Брал младшему брату в подарок, он счастлив
Достоинства:
Комментарий:
товар соответствует действительности. советую
Достоинства:
Комментарий:
Очень хороший набор. Приобрела в подарок, надеюсь, именинник оценит
Достоинства:
Комментарий:
Брал на подарок. Вроде как оригинал.
Достоинства:
Комментарий:
Набор отличный, хорошо упакован, покупался на подарок, пакет в комплекте
Достоинства:
Комментарий:
Брали в подарок. Очень понравилось сказали хорошая ручка. Красивый блокнот. Всё качественно сделано. Пакет фирменный и открытка приятный бонус. Спасибо производителю.
Достоинства:
Комментарий:
Ручка очень ЛЕГКАЯ, не советую
Достоинства:
Комментарий:
Брали набор в подарок. Пришел в срок, хорошо упакованным. Набор статусный, за разумную цену. Именинник доволен. Спасибо продавцу и производителю.
Достоинства:
Комментарий:
хороший подарок для деловых людей-стильный, с сертификатом, в фирменном подарочной пакете!
Достоинства:
Комментарий:
хорошая ручка и пишет мягко
Достоинства:
Комментарий:
На вид как оригинал, пишет нормально.
Достоинства:
Комментарий:
Красивая ручка, тонкая, миниатюрная.
Достоинства:
Комментарий:
Товар огонь! Качество товара супер, дарила на подарок, молодому человеку очень понравилось!
Достоинства:
Комментарий:
Покупали на подарок, пришло все аккуратно упаковано , к покупке рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Ручка изумительная. Отличная в подарок
Достоинства:
Комментарий:
шикарный подарок,очень оригинальный,рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
отличная ручка! и приятный ежедневник
Достоинства:
Комментарий:
Всё шикарно. Хорошо упаковано. Мужу понравилось. Спасибо прадавцу. К покупке советую
Достоинства:
Комментарий:
Брала в подарок зятю. Очень доволен, пользуется ежедневно
Достоинства:
Комментарий:
товар хороший, только паста в ручке закончилась за пару дней
Достоинства:
Комментарий:
на рисунке блокнот баклажан , в реали чисто чёрный , но это не страшно (нужно правильно отсвечивать цвета) !!!
Достоинства:
Комментарий:
Брала в подарок коллеге, Упаковано идеально. Вложено письмо, подтверждающее оригинальность товара и гарантией на 1 год. Продавца определённо рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Брали в подарок Все качественное Супер
Достоинства:
Комментарий:
Отличный вариант в качестве подарка.
Достоинства:
Комментарий:
Выглядит очень дорого и качественно
Достоинства:
Комментарий:
отличный набор, красиво и качественно упакован. можно смело заказать в качестве подарка
Достоинства:
Комментарий:
Выглядит классно , хороший наборчик
Достоинства:
Комментарий:
Комплект просто отличный, брать кому-то в подарок рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Брала для подарка, очень понравилось
Достоинства:
Комментарий:
для подарка регулятора дядька хорошо получилось , ура, подписал контракт
Достоинства:
Комментарий:
Все понравилось, подарком остались довольны
Достоинства:
Комментарий:
Отличный вариант для подарка
Достоинства:
Комментарий:
Брала брату в подарок, оценил, сказал, шикарный подарок
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично, но были незначительные царапины на блокноте
Достоинства:
Комментарий:
Для подарка,отличная вещь. Упаковка и вид очень понравились. Спасибо продавцу.
Достоинства:
Комментарий:
Шикарный набор. Все соответствует. В подарок идеально
Достоинства:
Качество Parker.
Комментарий:
Купил прекрасный подарок внуку.Доставка быстрая и удобная.
Ручка шариковая PARKER Jotter Core Stainless Steel GT, корпус серебристый, позолоченные детали, синяя, 1953182 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ручка шариковая PARKER Jotter Core Stainless Steel GT, корпус серебристый, позолоченные детали, синяя, 1953182
Достоинства:
Комментарий:
подарил коллеге набор, за свои деньги , цена качества
Достоинства:
Комментарий:
Брал младшему брату в подарок, он счастлив
Достоинства:
Комментарий:
товар соответствует действительности. советую
Достоинства:
Комментарий:
Очень хороший набор. Приобрела в подарок, надеюсь, именинник оценит
Достоинства:
Комментарий:
Брал на подарок. Вроде как оригинал.
Достоинства:
Комментарий:
Набор отличный, хорошо упакован, покупался на подарок, пакет в комплекте
Достоинства:
Комментарий:
Брали в подарок. Очень понравилось сказали хорошая ручка. Красивый блокнот. Всё качественно сделано. Пакет фирменный и открытка приятный бонус. Спасибо производителю.
Достоинства:
Комментарий:
Ручка очень ЛЕГКАЯ, не советую
Достоинства:
Комментарий:
Брали набор в подарок. Пришел в срок, хорошо упакованным. Набор статусный, за разумную цену. Именинник доволен. Спасибо продавцу и производителю.
Достоинства:
Комментарий:
хороший подарок для деловых людей-стильный, с сертификатом, в фирменном подарочной пакете!
Достоинства:
Комментарий:
хорошая ручка и пишет мягко
Достоинства:
Комментарий:
На вид как оригинал, пишет нормально.
Достоинства:
Комментарий:
Красивая ручка, тонкая, миниатюрная.
Достоинства:
Комментарий:
Товар огонь! Качество товара супер, дарила на подарок, молодому человеку очень понравилось!
Достоинства:
Комментарий:
Покупали на подарок, пришло все аккуратно упаковано , к покупке рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Ручка изумительная. Отличная в подарок
Достоинства:
Комментарий:
шикарный подарок,очень оригинальный,рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
отличная ручка! и приятный ежедневник
Достоинства:
Комментарий:
Всё шикарно. Хорошо упаковано. Мужу понравилось. Спасибо прадавцу. К покупке советую
Достоинства:
Комментарий:
Брала в подарок зятю. Очень доволен, пользуется ежедневно
Достоинства:
Комментарий:
товар хороший, только паста в ручке закончилась за пару дней
Достоинства:
Комментарий:
на рисунке блокнот баклажан , в реали чисто чёрный , но это не страшно (нужно правильно отсвечивать цвета) !!!
Достоинства:
Комментарий:
Брала в подарок коллеге, Упаковано идеально. Вложено письмо, подтверждающее оригинальность товара и гарантией на 1 год. Продавца определённо рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Брали в подарок Все качественное Супер
Достоинства:
Комментарий:
Отличный вариант в качестве подарка.
Достоинства:
Комментарий:
Выглядит очень дорого и качественно
Достоинства:
Комментарий:
отличный набор, красиво и качественно упакован. можно смело заказать в качестве подарка
Достоинства:
Комментарий:
Выглядит классно , хороший наборчик
Достоинства:
Комментарий:
Комплект просто отличный, брать кому-то в подарок рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Брала для подарка, очень понравилось
Достоинства:
Комментарий:
для подарка регулятора дядька хорошо получилось , ура, подписал контракт
Достоинства:
Комментарий:
Все понравилось, подарком остались довольны
Достоинства:
Комментарий:
Отличный вариант для подарка
Достоинства:
Комментарий:
Брала брату в подарок, оценил, сказал, шикарный подарок
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично, но были незначительные царапины на блокноте
Достоинства:
Комментарий:
Для подарка,отличная вещь. Упаковка и вид очень понравились. Спасибо продавцу.
Достоинства:
Комментарий:
Шикарный набор. Все соответствует. В подарок идеально
Достоинства:
Качество Parker.
Комментарий:
Купил прекрасный подарок внуку.Доставка быстрая и удобная.