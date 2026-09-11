Адаптер питания от сети Brother PA-AD-600AEU (для PocketJet)
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Характеристики
Тип товара
Адаптер питания
Совместимость
для PJ и RJ
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 501406
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Характеристики
Бренд
Brother Records
Тип товара
Адаптер питания
Дополнительно
подходит для использования с розетками европейского стандарта
Совместимость
для PJ и RJ
Особенности
длинна кабеля 1,2 м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, г.
491
Описание товара Адаптер питания от сети Brother PA-AD-600AEU (для PocketJet)
Группа компаний Brother со штаб-квартирой в городе Нагойя (Япония), является многонациональной компанией с офисами и производственными объектами по всему миру. Являясь членом Группы Компаний Brother, ООО Бразер является поставщиком технологических решений, помогая компаниям повышать свою производительность, благодаря оптимизации документооборота, широким возможностям оцифровки документов и мобильным решениям.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Brother Records
Тип товара
Адаптер питания
Дополнительно
подходит для использования с розетками европейского стандарта
Совместимость
для PJ и RJ
Особенности
длинна кабеля 1,2 м
Страна производитель
Китай
Группа компаний Brother со штаб-квартирой в городе Нагойя (Япония), является многонациональной компанией с офисами и производственными объектами по всему миру. Являясь членом Группы Компаний Brother, ООО Бразер является поставщиком технологических решений, помогая компаниям повышать свою производительность, благодаря оптимизации документооборота, широким возможностям оцифровки документов и мобильным решениям.
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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