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Адаптер питания от сети Brother PA-AD-600AEU (для PocketJet) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Адаптер питания от сети Brother PA-AD-600AEU (для PocketJet)

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Адаптер питания от сети Brother PA-AD-600AEU (для PocketJet) - фото 1
Адаптер питания от сети Brother PA-AD-600AEU (для PocketJet) - фото 2
Адаптер питания от сети Brother PA-AD-600AEU (для PocketJet) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Адаптер питания
Совместимость
для PJ и RJ
  • Адаптер питания от сети Brother PA-AD-600AEU (для PocketJet) - фото 1
  • Адаптер питания от сети Brother PA-AD-600AEU (для PocketJet) - фото 2
  • Адаптер питания от сети Brother PA-AD-600AEU (для PocketJet) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 501406
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Характеристики

Бренд
Brother Records
Тип товара
Адаптер питания
Дополнительно
подходит для использования с розетками европейского стандарта
Совместимость
для PJ и RJ
Особенности
длинна кабеля 1,2 м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, г.
491

Описание товара Адаптер питания от сети Brother PA-AD-600AEU (для PocketJet)

Группа компаний Brother со штаб-квартирой в городе Нагойя (Япония), является многонациональной компанией с офисами и производственными объектами по всему миру. Являясь членом Группы Компаний Brother, ООО Бразер является поставщиком технологических решений, помогая компаниям повышать свою производительность, благодаря оптимизации документооборота, широким возможностям оцифровки документов и мобильным решениям.

Отзывы о товаре Адаптер питания от сети Brother PA-AD-600AEU (для PocketJet)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Brother Records
Тип товара
Адаптер питания
Дополнительно
подходит для использования с розетками европейского стандарта
Совместимость
для PJ и RJ
Особенности
длинна кабеля 1,2 м
Страна производитель
Китай
Описание
Группа компаний Brother со штаб-квартирой в городе Нагойя (Япония), является многонациональной компанией с офисами и производственными объектами по всему миру. Являясь членом Группы Компаний Brother, ООО Бразер является поставщиком технологических решений, помогая компаниям повышать свою производительность, благодаря оптимизации документооборота, широким возможностям оцифровки документов и мобильным решениям.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Адаптер питания от сети Brother PA-AD-600AEU (для PocketJet) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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