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Кабель Buro USB-IP-1.2W2A USB (m)-Lightning (m) 1.2м белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кабель Buro USB-IP-1.2W2A USB (m)-Lightning (m) 1.2м белый

1 Отзывы
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Кабель Buro USB-IP-1.2W2A USB (m)-Lightning (m) 1.2м белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Выходной ток, A
2
Совместимость
Apple
Цвет
белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 492797
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Характеристики

Бренд
Buro
Тип товара
Кабель
Длина провода
1.2
Разъем подключения
USB, Lightning
Выходной ток, A
2
Совместимость
Apple
Цвет
белый
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
36

Описание товара Кабель Buro USB-IP-1.2W2A USB (m)-Lightning (m) 1.2м белый

Синхронизация и заряд аккумулятора вашего устройства



Теги товара: lightning

Отзывы о товаре Кабель Buro USB-IP-1.2W2A USB (m)-Lightning (m) 1.2м белый

25.10.2022
Илья

Достоинства:
Кабель выполнен качественно, не похож на дешёвую подделку. Длина хорошая, удобно когда розетка далеко. Мне понравилось его исполнение, он плоский и достаточно плотный. Смотрится стильно. Надеюсь будет работать долго.



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Характеристики
Бренд
Buro
Тип товара
Кабель
Длина провода
1.2
Разъем подключения
USB, Lightning
Выходной ток, A
2
Совместимость
Apple
Цвет
белый
Описание
Синхронизация и заряд аккумулятора вашего устройства


Теги товара: lightning
Самовывоз
Доставка
Отзывы
25.10.2022
Илья

Достоинства:
Кабель выполнен качественно, не похож на дешёвую подделку. Длина хорошая, удобно когда розетка далеко. Мне понравилось его исполнение, он плоский и достаточно плотный. Смотрится стильно. Надеюсь будет работать долго.


Кабель Buro USB-IP-1.2W2A USB (m)-Lightning (m) 1.2м белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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