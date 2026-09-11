Описание товара Процессор Intel Core i3-10105 OEM (CM8070104291321SRH3P)

Процессор Intel Core i3-10105 OEM для надежной бюджетной сборки

Этот процессор представляет собой сбалансированное решение для пользователей, которым не требуется экстремальная производительность, но важна стабильность и эффективность работы системы. Он отлично подойдет для офисных задач, учебы, веб-серфинга, работы с документами и даже для нетребовательных игр благодаря наличию встроенной графики Intel UHD Graphics 630. Процессор устанавливается в сокет LGA 1200, что означает совместимость с материнскими платами на чипсетах Intel 400-й и 500-й серий (H410, B460, H470, Z490, B560, H570, Z590). Это идеальный выбор для создания недорогого домашнего или рабочего компьютера, а также для апгрейда старой системы.

Архитектура Comet Lake, четыре ядра для повседневной работы

В основе Intel Core i3-10105 лежит архитектура Comet Lake, которая обеспечивает стабильную и предсказуемую производительность. Процессор обладает 4 физическими ядрами и 8 виртуальными потоками благодаря поддержке технологии Hyper-Threading. Базовая частота составляет 3.7 ГГц, а в турбо-режиме ядра могут разгоняться до 4.4 ГГц, обеспечивая хорошую отзывчивость в приложениях, чувствительных к скорости одного ядра. Техпроцесс 14 нм и 6 МБ кэш-памяти третьего уровня (L3) завершают картину надежного и энергоэффективного чипа для повседневного использования.

Поддержка памяти DDR4 и современные интерфейсы

Контроллер памяти процессора Intel Core i3-10105 поддерживает двухканальный режим работы с оперативной памятью типа DDR4. Максимальная поддерживаемая частота ОЗУ составляет 2666 МГц, что вполне достаточно для любых задач в рамках целевого сегмента этого CPU. Процессор оснащен 16 линиями PCI Express 3.0, которые используются для подключения дискрежной видеокарты и высокоскоростных накопителей NVMe SSD. Наличие интегрированной графики Intel UHD Graphics 630 позволяет собрать полноценный ПК без покупки видеокарты, что критически важно для ультрабюджетных сборок.

Умеренное энергопотребление и простой монтаж

Теплопакет (TDP) процессора составляет 65 Вт, что указывает на невысокое энергопотребление и скромные требования к системе охлаждения. Для его установки потребуется стандартный кулер, который часто идет в комплекте с коробочной версией процессора, однако в данном случае вы приобретаете OEM-версию (без кулера в комплекте), поэтому систему охлаждения необходимо подобрать отдельно. Процессор имеет заблокированный множитель, что означает отсутствие поддержки классического разгона через множитель, однако технология Turbo Boost 2.0 автоматически повышает частоты в пределах теплового и энергетического лимитов.

Интегрированная графика UHD Graphics 630 и полезные технологии

Встроенное графическое ядро Intel UHD Graphics 630 с базовой частотой 350 МГц и динамическим разгоном до 1.1 ГГц подходит для вывода изображения на несколько мониторов, просмотра видео в высоком разрешении, работы с офисными приложениями и запуска старых или нетребовательных игр на низких настройках. Технология Intel Quick Sync Video значительно ускоряет кодирование и декодирование видео, что будет полезно при видеозвонках или легкой работе с видеофрагментами. Процессор также поддерживает современные инструкции и технологии, оптимизирующие работу в средах виртуализации и шифрования данных.

Нюансы выбора и установки процессора

Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата имеет сокет LGA 1200 и, желательно, обновленную версию микропрограммы (BIOS/UEFI) для гарантированной совместимости. Для OEM-версии процессора, которая поставляется без штатного кулера, необходимо заранее приобрести совместимый cooler - подойдет практически любой кулер с креплением для LGA 1200 и рассеиваемой мощностью от 65 Вт. Данная модель оптимальна для пользователей, которым не нужна производительность топовых CPU, но требуется надежная и современная платформа для решения стандартных задач без лишних затрат на электроэнергию и охлаждение.