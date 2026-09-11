Карниз для ванной FIXSEN раздвижной алюминий-белый 140-260 (FX-51-013)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Карниз для ванной
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 030 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 470425
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Карниз для ванной
Высота, см
3.4
Материал
алюминий
Страна производства
Чехия
Функция Микролифт
нет
Функция «Микролифт»
нет
Ширина, см
260
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х3х3
Вес, г.
330
Описание товара Карниз для ванной FIXSEN раздвижной алюминий-белый 140-260 (FX-51-013)
Карниз белого цвета будет органично смотреться в любом светлом интерьере ванной комнаты. Раздвижной механизм позволяет надежно зафиксировать карниз на стене без дополнительного крепежа. Специальные наконечники из пластика предотвращают скольжение карниза. Изготовлен из алюминия.
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Бренд
Тип товара
Карниз для ванной
Высота, см
3.4
Материал
алюминий
Страна производства
Чехия
Функция Микролифт
нет
Функция «Микролифт»
нет
Ширина, см
260
Страна производитель
Китай
Карниз белого цвета будет органично смотреться в любом светлом интерьере ванной комнаты. Раздвижной механизм позволяет надежно зафиксировать карниз на стене без дополнительного крепежа. Специальные наконечники из пластика предотвращают скольжение карниза. Изготовлен из алюминия.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Карниз для ванной FIXSEN раздвижной алюминий-белый 140-260 (FX-51-013) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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