Картридж для камеры Fujifilm Instax Mini GLOSSY (10PK) 10 фото

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|Бренд
|Fujifilm
|Тип товара
|Фотобумага
|Размер фотографии, мм
|62x46
|Используемая фотопленка
|Fujifilm Instax Mini
|Особенности
|10 снимков
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23.04.2019
картриджи отличные
Недостатки:
нет
Комментарий:
Удовольствие в двойном объёме!
23.03.2019
Хорошо упаковано, сама упаковка не вскрыта, всё целое
Срок годности в порядке, фотографии получаются
Недостатки:
-