Top.Mail.Ru
Защитное стекло Deppa 2,5D Classic Full Glue для Apple iPhone 12 mini (2020), 0.3 мм, прозрачное купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Защитное стекло Deppa 2,5D Classic Full Glue для Apple iPhone 12 mini (2020), 0.3 мм, прозрачное

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Защитное стекло Deppa 2,5D Classic Full Glue для Apple iPhone 12 mini (2020), 0.3 мм, прозрачное
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стекло защитное
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-58%
330 руб.  780 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 413823
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Защитное стекло Deppa 2,5D Classic Full Glue для Apple iPhone 12 mini (2020), 0.3 мм, прозрачное
330 руб. -58%
780 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEPPA
Тип товара
Стекло защитное
Совместимость
Apple iPhone 12 mini (2020)
Применение
на экран
Твердость
9
Толщина
0.3 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х11х1
Вес, г.
50

Описание товара Защитное стекло Deppa 2,5D Classic Full Glue для Apple iPhone 12 mini (2020), 0.3 мм, прозрачное

Защитные стекла и пленки для телефонов бренда Deppa обеспечивают надежную защиту экрана вашего устройства, сочетая в себе высокое качество и инновационные технологии. Толщина защитного стекла составляет всего 0,3 мм, что позволяет сохранить чувствительность сенсора и яркость дисплея, не добавляя лишнего объема вашему смартфону. Стекло обладает твердостью 9H, что делает его устойчивым к царапинам, ударам и другим механическим повреждениям, обеспечивая долговечность и надежность в эксплуатации. Благодаря точной подгонке и простоте установки, защитные стекла Deppa легко наклеиваются без риска возникновения пузырей, обеспечивая идеальную прозрачность и четкость изображения. Продукция Deppa идеально подходит для тех, кто ценит свое устройство и хочет максимально продлить срок его службы, сохраняя экран в первозданном виде.

Отзывы о товаре Защитное стекло Deppa 2,5D Classic Full Glue для Apple iPhone 12 mini (2020), 0.3 мм, прозрачное




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
DEPPA
Тип товара
Стекло защитное
Совместимость
Apple iPhone 12 mini (2020)
Применение
на экран
Твердость
9
Толщина
0.3 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Защитные стекла и пленки для телефонов бренда Deppa обеспечивают надежную защиту экрана вашего устройства, сочетая в себе высокое качество и инновационные технологии. Толщина защитного стекла составляет всего 0,3 мм, что позволяет сохранить чувствительность сенсора и яркость дисплея, не добавляя лишнего объема вашему смартфону. Стекло обладает твердостью 9H, что делает его устойчивым к царапинам, ударам и другим механическим повреждениям, обеспечивая долговечность и надежность в эксплуатации. Благодаря точной подгонке и простоте установки, защитные стекла Deppa легко наклеиваются без риска возникновения пузырей, обеспечивая идеальную прозрачность и четкость изображения. Продукция Deppa идеально подходит для тех, кто ценит свое устройство и хочет максимально продлить срок его службы, сохраняя экран в первозданном виде.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Защитное стекло Deppa 2,5D Classic Full Glue для Apple iPhone 12 mini (2020), 0.3 мм, прозрачное - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 330 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...