Защитное стекло Deppa 2,5D Classic Full Glue для Apple iPhone 12 mini (2020), 0.3 мм, прозрачное
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Характеристики
Описание товара Защитное стекло Deppa 2,5D Classic Full Glue для Apple iPhone 12 mini (2020), 0.3 мм, прозрачное
Защитные стекла и пленки для телефонов бренда Deppa обеспечивают надежную защиту экрана вашего устройства, сочетая в себе высокое качество и инновационные технологии. Толщина защитного стекла составляет всего 0,3 мм, что позволяет сохранить чувствительность сенсора и яркость дисплея, не добавляя лишнего объема вашему смартфону. Стекло обладает твердостью 9H, что делает его устойчивым к царапинам, ударам и другим механическим повреждениям, обеспечивая долговечность и надежность в эксплуатации. Благодаря точной подгонке и простоте установки, защитные стекла Deppa легко наклеиваются без риска возникновения пузырей, обеспечивая идеальную прозрачность и четкость изображения. Продукция Deppa идеально подходит для тех, кто ценит свое устройство и хочет максимально продлить срок его службы, сохраняя экран в первозданном виде.
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