Накопитель SSD Hikvision E100N Series 128Gb (HS-SSD-E100N/128G)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Hikvision E100N Series 128Gb (HS-SSD-E100N/128G)
Тип памяти 3D TLC обеспечивает высокую скорость и длительный срок службы. Эффективная организация пространства на чипе позволяет создать SSD с большой емкостью в компактном формате. Накопитель на 128 ГБ идеально подходит для базовых задач, таких как установка ОС и любимых программ, обеспечивая быструю загрузку и надежную работу. Интерфейс SATA III обеспечивает отличную скорость передачи данных и совместимость с большинством современных систем. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. M.2 2280 устанавливается напрямую на материнскую плату, что экономит место и улучшает охлаждение.
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