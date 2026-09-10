Барабан ELP ELP-OPC-SH256LL для Sharp AR 5625/5631/M256/M257/M258/M316/M317
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фотобарабан для лазерных принтеров
Совместимость
для Sharp
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
AR 5625, 5631, M256, M257, M258, M316, M317
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
590 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 393157
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Фотобарабан для лазерных принтеров
Совместимость
для Sharp
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
AR 5625, 5631, M256, M257, M258, M316, M317
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х15х10
Вес, г.
100
Описание товара Барабан ELP ELP-OPC-SH256LL для Sharp AR 5625/5631/M256/M257/M258/M316/M317
Компания ELP Imaging является представителем китайской индустрии. Она специализируется на создании и распространении комплектующих частей принтера. Продукцию компании можно разделить на две категории: для ремонта оргтехники и для заправки картриджей. Совмещение приемлемой цены и хорошего качества позволило завоевать этой организации должное внимание и положительную репутацию.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 570 руб.143 руб. в СплитКартридж лазерный Cactus CS-TN2375-MPS черный (10400стр.) для Br...
-
В наличииЦена 580 руб.145 руб. в СплитБлок фотобарабана Cactus CS-DR2335 черный ч/б:12000стр. для L250...
-
В наличииЦена 630 руб.158 руб. в СплитКартридж Cactus CS-CF211A для HP LJ Pro 200 M251/M276, голубой
-
В наличииЦена 640 руб. 970 руб.160 руб. в СплитКартридж лазерный Cactus CS-TN321C Cyan
-
В наличииЦена 640 руб. 890 руб.160 руб. в СплитКартридж лазерный Cactus CS-TN321M Magenta
-
В наличииЦена 640 руб. 900 руб.160 руб. в СплитКартридж лазерный Cactus CS-TN321Y Yellow
-
В наличииЦена 720 руб.180 руб. в СплитКартридж лазерный G&G GG-TK5220BK черный (1200стр.) для Kyocera ...
-
В наличииЦена 740 руб.185 руб. в СплитФотобарабан Cactus 101R00474 CS-DR3260 ч/б:10000стр. для PH 305...
-
В наличииЦена 770 руб.193 руб. в СплитКартридж Cactus CS-CF283AD для HP LJ Pro M125nw/M127fw, черный
-
В наличииЦена 800 руб.200 руб. в СплитКартридж Cactus CS-PH3117 (106R01159) для Xerox Phaser 3117/3122...
-
В наличииЦена 840 руб. 1 290 руб.210 руб. в СплитКартридж лазерный Cactus CS-TN421M пурпурный (1800стр.) для Brot...
-
В наличииЦена 850 руб.213 руб. в СплитКартридж Cactus CS-CF380X для HP LJ Pro M476dn/M476nw/M476dw, че...
Бренд
Тип товара
Фотобарабан для лазерных принтеров
Совместимость
для Sharp
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
AR 5625, 5631, M256, M257, M258, M316, M317
Страна производитель
Китай
Компания ELP Imaging является представителем китайской индустрии. Она специализируется на создании и распространении комплектующих частей принтера. Продукцию компании можно разделить на две категории: для ремонта оргтехники и для заправки картриджей. Совмещение приемлемой цены и хорошего качества позволило завоевать этой организации должное внимание и положительную репутацию.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Барабан ELP ELP-OPC-SH256LL для Sharp AR 5625/5631/M256/M257/M258/M316/M317 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Барабан ELP ELP-OPC-SH256LL для Sharp AR 5625/5631/M256/M257/M258/M316/M317