Bruce Springsteen - Devils & Dust (0190759789216) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
21.02.2020
Исполнитель
Bruce Springsteen
Альбом (сингл)
DEVILS & DUST
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб.
В наличии
Код товара: 388163
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 620 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Коллекция SPRINGSTEEN, BRUCE
Коллекция SPRINGSTEEN, BRUCE
-
В наличииЦена 3 150 руб.788 руб. в СплитBruce Springsteen - Greetings From Asbury Park N. J. (0888750142...
-
В наличииЦена 7 790 руб.1948 руб. в СплитBruce Springsteen - We Shall Overcome (0828768343913) виниловая ...
-
В наличииЦена 2 920 руб.730 руб. в СплитBruce Springsteen - Lucky Town (0889854601614) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 26 250 руб.6563 руб. в СплитBruce Springsteen - The Album Collection (1987 - 1996) (Box) (08...
-
В наличииЦена 3 270 руб.818 руб. в СплитBruce Springsteen - The Ghost Of Tom Joad (0889854601713) винило...
-
В наличииЦена 2 920 руб.730 руб. в СплитSpringsteen, Bruce, Born In The U.S.A. (0888750142818) виниловая...
-
В наличииЦена 5 020 руб.1255 руб. в СплитBruce Springsteen - Greatest Hits (0190758206615) виниловая плас...
-
В наличииЦена 3 620 руб.905 руб. в СплитBruce Springsteen - Devils & Dust (0190759789216) виниловая плас...
-
В наличииЦена 4 310 руб.1078 руб. в СплитBruce Springsteen - The Rising (0190759789117) виниловая пластин...
Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
1.91E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
21.02.2020
Исполнитель
Bruce Springsteen
Альбом (сингл)
DEVILS & DUST
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Bruce Springsteen - Devils & Dust (0190759789216) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Devils + Dust
|A2
|All The Way Home
|A3
|Reno
|B1
|Lomg Time Comin'
|B2
|Black Cowboys
|B3
|Maria's Bed
|C1
|Silver Palomino
|C2
|Jesus Was An Only Son
|C3
|Leah
|D1
|The Hitter
|D2
|All I'm Thinkin' About
|D3
|Matamoros Banks
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 460 руб.865 руб. в СплитМумий Тролль - 8 Часть 2 (Lim.Ed., Blue Cover) (Mtviii 888-23-2)...
-
В наличииЦена 3 480 руб.870 руб. в СплитMeghan Trainor - Treat Myself (coloured) (0190758364612) винилов...
-
В наличииЦена 3 480 руб.870 руб. в СплитThe Flaming Lips - The Soft Bulletin Companion (coloured) (00936...
-
В наличииЦена 3 480 руб.870 руб. в СплитRag'n'Bone Man - Life By Misadventure (0194398549712) виниловая ...
-
В наличииЦена 3 480 руб.870 руб. в СплитDream Theater - Awake Demos (1994) (0194399834213) виниловая пла...
-
В наличииЦена 3 480 руб.870 руб. в СплитDream Theater - When Dream And Day Reunite (Live) (0194399264218...
-
В наличииЦена 3 480 руб.870 руб. в СплитHugar - Rift (0194399415719) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 480 руб.870 руб. в СплитStiff Little Fingers - BBC Live In Concert (coloured) (019029650...
-
В наличииЦена 3 480 руб.870 руб. в СплитLou Reed - New York (coloured) (0603497843206) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 3 480 руб.870 руб. в СплитThe Snuts - W.L. Live From Stirling Castle (coloured) (019029657...
-
В наличииЦена 3 480 руб.870 руб. в СплитRudimental - Ground Control (coloured) (0190296683954) виниловая...
-
В наличииЦена 3 490 руб.873 руб. в СплитPaul Stanley'S Soul Station(Kiss - Now And Then (2Lp) (602435149...
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
1.91E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
21.02.2020
Исполнитель
Bruce Springsteen
Альбом (сингл)
DEVILS & DUST
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Devils + Dust
|A2
|All The Way Home
|A3
|Reno
|B1
|Lomg Time Comin'
|B2
|Black Cowboys
|B3
|Maria's Bed
|C1
|Silver Palomino
|C2
|Jesus Was An Only Son
|C3
|Leah
|D1
|The Hitter
|D2
|All I'm Thinkin' About
|D3
|Matamoros Banks
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Bruce Springsteen - Devils & Dust (0190759789216) виниловая пластинка - стоимость товара 3620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Bruce Springsteen - Devils & Dust (0190759789216) виниловая пластинка