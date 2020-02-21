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Bruce Springsteen - Devils & Dust (0190759789216) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Bruce Springsteen - Devils & Dust (0190759789216) виниловая пластинка

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Bruce Springsteen - Devils &amp; Dust (0190759789216) виниловая пластинка - фото 1
Bruce Springsteen - Devils &amp; Dust (0190759789216) виниловая пластинка - фото 2
Bruce Springsteen - Devils &amp; Dust (0190759789216) виниловая пластинка - фото 3
Bruce Springsteen - Devils &amp; Dust (0190759789216) виниловая пластинка - фото 4
Bruce Springsteen - Devils &amp; Dust (0190759789216) виниловая пластинка - фото 5
Bruce Springsteen - Devils &amp; Dust (0190759789216) виниловая пластинка - фото 6
Bruce Springsteen - Devils &amp; Dust (0190759789216) виниловая пластинка - фото 7
Bruce Springsteen - Devils &amp; Dust (0190759789216) виниловая пластинка - фото 8
Bruce Springsteen - Devils &amp; Dust (0190759789216) виниловая пластинка - фото 9
Bruce Springsteen - Devils &amp; Dust (0190759789216) виниловая пластинка - фото 10
Bruce Springsteen - Devils &amp; Dust (0190759789216) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
21.02.2020
Исполнитель
Bruce Springsteen
Альбом (сингл)
DEVILS & DUST
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bruce Springsteen - Devils &amp; Dust (0190759789216) виниловая пластинка - фото 1
  • Bruce Springsteen - Devils &amp; Dust (0190759789216) виниловая пластинка - фото 2
  • Bruce Springsteen - Devils &amp; Dust (0190759789216) виниловая пластинка - фото 3
  • Bruce Springsteen - Devils &amp; Dust (0190759789216) виниловая пластинка - фото 4
  • Bruce Springsteen - Devils &amp; Dust (0190759789216) виниловая пластинка - фото 5
  • Bruce Springsteen - Devils &amp; Dust (0190759789216) виниловая пластинка - фото 6
  • Bruce Springsteen - Devils &amp; Dust (0190759789216) виниловая пластинка - фото 7
  • Bruce Springsteen - Devils &amp; Dust (0190759789216) виниловая пластинка - фото 8
  • Bruce Springsteen - Devils &amp; Dust (0190759789216) виниловая пластинка - фото 9
  • Bruce Springsteen - Devils &amp; Dust (0190759789216) виниловая пластинка - фото 10
  • Bruce Springsteen - Devils &amp; Dust (0190759789216) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 388163
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Bruce Springsteen - Devils & Dust (0190759789216) виниловая пластинка
3 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция SPRINGSTEEN, BRUCE
filter_none Товар входит в коллекцию SPRINGSTEEN, BRUCE

Коллекция SPRINGSTEEN, BRUCE


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
1.91E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
21.02.2020
Исполнитель
Bruce Springsteen
Альбом (сингл)
DEVILS & DUST
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bruce Springsteen - Devils & Dust (0190759789216) виниловая пластинка

Track List

A1Devils + Dust
A2All The Way Home
A3Reno
B1Lomg Time Comin'
B2Black Cowboys
B3Maria's Bed
C1Silver Palomino
C2Jesus Was An Only Son
C3Leah
D1The Hitter
D2All I'm Thinkin' About
D3Matamoros Banks



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре Bruce Springsteen - Devils & Dust (0190759789216) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
1.91E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
21.02.2020
Исполнитель
Bruce Springsteen
Альбом (сингл)
DEVILS & DUST
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Devils + Dust
A2All The Way Home
A3Reno
B1Lomg Time Comin'
B2Black Cowboys
B3Maria's Bed
C1Silver Palomino
C2Jesus Was An Only Son
C3Leah
D1The Hitter
D2All I'm Thinkin' About
D3Matamoros Banks


Теги товара: Поп-музыка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bruce Springsteen - Devils & Dust (0190759789216) виниловая пластинка - стоимость товара 3620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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