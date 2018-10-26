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Bruce Springsteen - Lucky Town (0889854601614) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Bruce Springsteen - Lucky Town (0889854601614) виниловая пластинка

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Bruce Springsteen - Lucky Town (0889854601614) виниловая пластинка - фото 1
Bruce Springsteen - Lucky Town (0889854601614) виниловая пластинка - фото 2
Bruce Springsteen - Lucky Town (0889854601614) виниловая пластинка - фото 3
Bruce Springsteen - Lucky Town (0889854601614) виниловая пластинка - фото 4
Bruce Springsteen - Lucky Town (0889854601614) виниловая пластинка - фото 5
Bruce Springsteen - Lucky Town (0889854601614) виниловая пластинка - фото 6
Bruce Springsteen - Lucky Town (0889854601614) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
26.10.2018
Исполнитель
Bruce Springsteen
Альбом (сингл)
LUCKY TOWN
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bruce Springsteen - Lucky Town (0889854601614) виниловая пластинка - фото 1
  • Bruce Springsteen - Lucky Town (0889854601614) виниловая пластинка - фото 2
  • Bruce Springsteen - Lucky Town (0889854601614) виниловая пластинка - фото 3
  • Bruce Springsteen - Lucky Town (0889854601614) виниловая пластинка - фото 4
  • Bruce Springsteen - Lucky Town (0889854601614) виниловая пластинка - фото 5
  • Bruce Springsteen - Lucky Town (0889854601614) виниловая пластинка - фото 6
  • Bruce Springsteen - Lucky Town (0889854601614) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 920 руб. 
Начислим 106 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 185051
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Bruce Springsteen - Lucky Town (0889854601614) виниловая пластинка
2 920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция SPRINGSTEEN, BRUCE
filter_none Товар входит в коллекцию SPRINGSTEEN, BRUCE

Коллекция SPRINGSTEEN, BRUCE


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
8.90E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
26.10.2018
Исполнитель
Bruce Springsteen
Альбом (сингл)
LUCKY TOWN
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
Нет
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bruce Springsteen - Lucky Town (0889854601614) виниловая пластинка

Track List

A1Better Days4:08
A2Lucky Town3:27
A3Local Hero4:04
A4If I Should Fall Behind2:57
A5Leap Of Faith3:27
B1The Big Muddy4:06
B2Living Proof4:49
B3Book Of Dreams4:24
B4Souls Of The Departed4:18
B5My Beautiful Reward3:55



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре Bruce Springsteen - Lucky Town (0889854601614) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
8.90E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
26.10.2018
Исполнитель
Bruce Springsteen
Альбом (сингл)
LUCKY TOWN
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
Нет
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1Better Days4:08
A2Lucky Town3:27
A3Local Hero4:04
A4If I Should Fall Behind2:57
A5Leap Of Faith3:27
B1The Big Muddy4:06
B2Living Proof4:49
B3Book Of Dreams4:24
B4Souls Of The Departed4:18
B5My Beautiful Reward3:55


Теги товара: Поп-музыка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bruce Springsteen - Lucky Town (0889854601614) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2920 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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