Springsteen, Bruce, Born In The U.S.A. (0888750142818) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Bruce Springsteen
Альбом (сингл)
BORN IN THE U.S.A.
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 920 руб.
В наличии
Код товара: 192207
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888750142818]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Bruce Springsteen
Альбом (сингл)
BORN IN THE U.S.A.
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Born In The U.S.A., Cover Me, Darlington County, Working On The Highway, Downbound Train, I'm On Fire, No Surrender, Bobby Jean, I'm Goin' Down, Glory Days, Dancing In The Dark, My Hometown
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Springsteen, Bruce, Born In The U.S.A. (0888750142818) виниловая пластинка
Born in the U.S.A. (рус. «Рождённый в США») — седьмой студийный альбом американского рок-исполнителя Брюса Спрингстина, выпущенный в июне 1984 года. Самый успешный альбом в карьере музыканта и один из самых успешных в истории США. Все песни написаны Брюсом Спрингстином.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888750142818]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Bruce Springsteen
Альбом (сингл)
BORN IN THE U.S.A.
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Born In The U.S.A., Cover Me, Darlington County, Working On The Highway, Downbound Train, I'm On Fire, No Surrender, Bobby Jean, I'm Goin' Down, Glory Days, Dancing In The Dark, My Hometown
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Born in the U.S.A. (рус. «Рождённый в США») — седьмой студийный альбом американского рок-исполнителя Брюса Спрингстина, выпущенный в июне 1984 года. Самый успешный альбом в карьере музыканта и один из самых успешных в истории США. Все песни написаны Брюсом Спрингстином.
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Теги товара: Поп-музыка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Springsteen, Bruce, Born In The U.S.A. (0888750142818) виниловая пластинка - стоимость товара 2920 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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