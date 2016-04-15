Bruce Springsteen - We Shall Overcome (0828768343913) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
15.04.2016
Исполнитель
Bruce Springsteen
Альбом (сингл)
WE SHALL OVERCOME: THE SEEGER SESSIONS
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 790 руб.
В наличии
Код товара: 99503
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7 790 руб.
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
8.29E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
15.04.2016
Исполнитель
Bruce Springsteen
Альбом (сингл)
WE SHALL OVERCOME: THE SEEGER SESSIONS
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Bruce Springsteen - We Shall Overcome (0828768343913) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Old Dan Tucker
|A2
|Jesse James
|A3
|Mrs. McGrath
|A4
|O Mary Don't You Weep
|B1
|John Henry
|B2
|Erie Canal
|B3
|Jacob's Ladder
|C1
|My Oklahoma Home
|C2
|Eyes On The Prize
|C3
|Shenandoah
|D1
|Pay Me My Money Down
|D2
|We Shall Overcome
|D3
|Froggie Went A Courtin'
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Теги товара: Поп-музыка
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
8.29E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
15.04.2016
Исполнитель
Bruce Springsteen
Альбом (сингл)
WE SHALL OVERCOME: THE SEEGER SESSIONS
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Old Dan Tucker
|A2
|Jesse James
|A3
|Mrs. McGrath
|A4
|O Mary Don't You Weep
|B1
|John Henry
|B2
|Erie Canal
|B3
|Jacob's Ladder
|C1
|My Oklahoma Home
|C2
|Eyes On The Prize
|C3
|Shenandoah
|D1
|Pay Me My Money Down
|D2
|We Shall Overcome
|D3
|Froggie Went A Courtin'
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Теги товара: Поп-музыка
Bruce Springsteen - We Shall Overcome (0828768343913) виниловая пластинка - стоимость товара 7790 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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