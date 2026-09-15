Top.Mail.Ru
Di Meola; McLaughlin; De Lucia - Saturday Night In San Francisco (Analogue) (0856276002466) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Di Meola; McLaughlin; De Lucia - Saturday Night In San Francisco (Analogue) (0856276002466) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Di Meola; McLaughlin; De Lucia - Saturday Night In San Francisco (Analogue) (0856276002466) виниловая пластинка - фото 1
Di Meola; McLaughlin; De Lucia - Saturday Night In San Francisco (Analogue) (0856276002466) виниловая пластинка - фото 2
Di Meola; McLaughlin; De Lucia - Saturday Night In San Francisco (Analogue) (0856276002466) виниловая пластинка - фото 3
Di Meola; McLaughlin; De Lucia - Saturday Night In San Francisco (Analogue) (0856276002466) виниловая пластинка - фото 4
Di Meola; McLaughlin; De Lucia - Saturday Night In San Francisco (Analogue) (0856276002466) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Al Di Meola, John McLaughlin, Paco De Luc?a
Альбом (сингл)
Saturday Night In San Francisco
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Di Meola; McLaughlin; De Lucia - Saturday Night In San Francisco (Analogue) (0856276002466) виниловая пластинка - фото 1
  • Di Meola; McLaughlin; De Lucia - Saturday Night In San Francisco (Analogue) (0856276002466) виниловая пластинка - фото 2
  • Di Meola; McLaughlin; De Lucia - Saturday Night In San Francisco (Analogue) (0856276002466) виниловая пластинка - фото 3
  • Di Meola; McLaughlin; De Lucia - Saturday Night In San Francisco (Analogue) (0856276002466) виниловая пластинка - фото 4
  • Di Meola; McLaughlin; De Lucia - Saturday Night In San Francisco (Analogue) (0856276002466) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 570 руб. 
Начислим 256 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658793
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Di Meola; McLaughlin; De Lucia - Saturday Night In San Francisco (Analogue) (0856276002466) виниловая пластинка
7 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
impex
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Impex Records
Barcode
[0856276002466]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Al Di Meola, John McLaughlin, Paco De Luc?a
Альбом (сингл)
Saturday Night In San Francisco
Трек-лист
Bill Graham Introduction, Splendido Sundance, One Word, Trilogy Suite, Monasterio De Sal, El Panuelo, Meeting Of The Spirits
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Di Meola; McLaughlin; De Lucia - Saturday Night In San Francisco (Analogue) (0856276002466) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Bill Graham Introduction, Splendido Sundance, One Word, Trilogy Suite, Monasterio De Sal, El Panuelo, Meeting Of The Spirits

Отзывы о товаре Di Meola; McLaughlin; De Lucia - Saturday Night In San Francisco (Analogue) (0856276002466) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
impex
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Impex Records
Barcode
[0856276002466]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Al Di Meola, John McLaughlin, Paco De Luc?a
Альбом (сингл)
Saturday Night In San Francisco
Трек-лист
Bill Graham Introduction, Splendido Sundance, One Word, Trilogy Suite, Monasterio De Sal, El Panuelo, Meeting Of The Spirits
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Bill Graham Introduction, Splendido Sundance, One Word, Trilogy Suite, Monasterio De Sal, El Panuelo, Meeting Of The Spirits
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Di Meola; McLaughlin; De Lucia - Saturday Night In San Francisco (Analogue) (0856276002466) виниловая пластинка - стоимость товара 7570 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...