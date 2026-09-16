OST (Game) - Quake (Nine Inch Nails) (0602567065388) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
OST (Game)
Альбом (сингл)
Quake
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 570 руб.
В наличии
Код товара: 711761
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7 570 руб.
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Характеристики
Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Interscope
Barcode
[0602567065388]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
OST (Game)
Альбом (сингл)
Quake
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Quake Theme, Aftermath, The Hall Of Souls, It Is Raped, Parallel Dimensions, Life, Damnation, Focus, Falling, The Reaction
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара OST (Game) - Quake (Nine Inch Nails) (0602567065388) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Quake Theme, Aftermath, The Hall Of Souls, It Is Raped, Parallel Dimensions, Life, Damnation, Focus, Falling, The Reaction
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Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Interscope
Barcode
[0602567065388]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
OST (Game)
Альбом (сингл)
Quake
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Quake Theme, Aftermath, The Hall Of Souls, It Is Raped, Parallel Dimensions, Life, Damnation, Focus, Falling, The Reaction
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Quake Theme, Aftermath, The Hall Of Souls, It Is Raped, Parallel Dimensions, Life, Damnation, Focus, Falling, The Reaction
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OST (Game) - Quake (Nine Inch Nails) (0602567065388) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 7570 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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