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OST (Game) - Quake (Nine Inch Nails) (0602567065388) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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OST (Game) - Quake (Nine Inch Nails) (0602567065388) виниловая пластинка

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OST (Game) - Quake (Nine Inch Nails) (0602567065388) виниловая пластинка - фото 1
OST (Game) - Quake (Nine Inch Nails) (0602567065388) виниловая пластинка - фото 2
OST (Game) - Quake (Nine Inch Nails) (0602567065388) виниловая пластинка - фото 3
OST (Game) - Quake (Nine Inch Nails) (0602567065388) виниловая пластинка - фото 4
OST (Game) - Quake (Nine Inch Nails) (0602567065388) виниловая пластинка - фото 5
OST (Game) - Quake (Nine Inch Nails) (0602567065388) виниловая пластинка - фото 6
OST (Game) - Quake (Nine Inch Nails) (0602567065388) виниловая пластинка - фото 7
OST (Game) - Quake (Nine Inch Nails) (0602567065388) виниловая пластинка - фото 8
OST (Game) - Quake (Nine Inch Nails) (0602567065388) виниловая пластинка - фото 9
OST (Game) - Quake (Nine Inch Nails) (0602567065388) виниловая пластинка - фото 10
OST (Game) - Quake (Nine Inch Nails) (0602567065388) виниловая пластинка - фото 11
OST (Game) - Quake (Nine Inch Nails) (0602567065388) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
OST (Game)
Альбом (сингл)
Quake
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST (Game) - Quake (Nine Inch Nails) (0602567065388) виниловая пластинка - фото 1
  • OST (Game) - Quake (Nine Inch Nails) (0602567065388) виниловая пластинка - фото 2
  • OST (Game) - Quake (Nine Inch Nails) (0602567065388) виниловая пластинка - фото 3
  • OST (Game) - Quake (Nine Inch Nails) (0602567065388) виниловая пластинка - фото 4
  • OST (Game) - Quake (Nine Inch Nails) (0602567065388) виниловая пластинка - фото 5
  • OST (Game) - Quake (Nine Inch Nails) (0602567065388) виниловая пластинка - фото 6
  • OST (Game) - Quake (Nine Inch Nails) (0602567065388) виниловая пластинка - фото 7
  • OST (Game) - Quake (Nine Inch Nails) (0602567065388) виниловая пластинка - фото 8
  • OST (Game) - Quake (Nine Inch Nails) (0602567065388) виниловая пластинка - фото 9
  • OST (Game) - Quake (Nine Inch Nails) (0602567065388) виниловая пластинка - фото 10
  • OST (Game) - Quake (Nine Inch Nails) (0602567065388) виниловая пластинка - фото 11
  • OST (Game) - Quake (Nine Inch Nails) (0602567065388) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 570 руб. 
Начислим 256 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711761
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
OST (Game) - Quake (Nine Inch Nails) (0602567065388) виниловая пластинка
7 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Interscope
Barcode
[0602567065388]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
OST (Game)
Альбом (сингл)
Quake
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Quake Theme, Aftermath, The Hall Of Souls, It Is Raped, Parallel Dimensions, Life, Damnation, Focus, Falling, The Reaction
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST (Game) - Quake (Nine Inch Nails) (0602567065388) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Quake Theme, Aftermath, The Hall Of Souls, It Is Raped, Parallel Dimensions, Life, Damnation, Focus, Falling, The Reaction

Отзывы о товаре OST (Game) - Quake (Nine Inch Nails) (0602567065388) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Interscope
Barcode
[0602567065388]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
OST (Game)
Альбом (сингл)
Quake
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Quake Theme, Aftermath, The Hall Of Souls, It Is Raped, Parallel Dimensions, Life, Damnation, Focus, Falling, The Reaction
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Quake Theme, Aftermath, The Hall Of Souls, It Is Raped, Parallel Dimensions, Life, Damnation, Focus, Falling, The Reaction
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST (Game) - Quake (Nine Inch Nails) (0602567065388) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 7570 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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