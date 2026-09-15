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LCD Soundsystem - The Long Goodbye (Box) (0190295064198) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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LCD Soundsystem - The Long Goodbye (Box) (0190295064198) виниловая пластинка

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LCD Soundsystem - The Long Goodbye (Box) (0190295064198) виниловая пластинка - фото 1
LCD Soundsystem - The Long Goodbye (Box) (0190295064198) виниловая пластинка - фото 2
LCD Soundsystem - The Long Goodbye (Box) (0190295064198) виниловая пластинка - фото 3
LCD Soundsystem - The Long Goodbye (Box) (0190295064198) виниловая пластинка - фото 4
LCD Soundsystem - The Long Goodbye (Box) (0190295064198) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
LCD Soundsystem
Альбом (сингл)
The Long Goodbye
Жанр
Диско
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • LCD Soundsystem - The Long Goodbye (Box) (0190295064198) виниловая пластинка - фото 1
  • LCD Soundsystem - The Long Goodbye (Box) (0190295064198) виниловая пластинка - фото 2
  • LCD Soundsystem - The Long Goodbye (Box) (0190295064198) виниловая пластинка - фото 3
  • LCD Soundsystem - The Long Goodbye (Box) (0190295064198) виниловая пластинка - фото 4
  • LCD Soundsystem - The Long Goodbye (Box) (0190295064198) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 220 руб. 
Начислим 246 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 500665
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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LCD Soundsystem - The Long Goodbye (Box) (0190295064198) виниловая пластинка
7 220 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
5 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190295064198]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
LCD Soundsystem
Альбом (сингл)
The Long Goodbye
Жанр
Диско
Трек-лист
Dance Yrself Clean, Drunk Girls, I Can Change, Time To Get Away, Get Innocuous!, Daft Punk Is Playing At My House, Too Much Love, All My Friends, Tired / Heart Of The Sunrise (Excerpt), Sound Of Silver, Out In Space, Ships Talking, Freak Out / Starry Eyes, Us v Them, North American Scum, Bye Bye Bayou, You Wanted A Hit, Tribulations, Movement, Yeah (Crass Version), Someone Great, Losing My Edge, Home, All I Want, Jump Into The Fire, New York, I Love You But You’re Bringing Me Down
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара LCD Soundsystem - The Long Goodbye (Box) (0190295064198) виниловая пластинка

10-я годовщина важной вехи в истории LCD Soundsystem наступит 6 августа, когда DFA Records станет партнером Parlophone / Warner Music, чтобы переиздать давно вышедший из печати The Long Goodbye: LCD Soundsystem Live At Madison Square Garden, полноценная, на 5LP запись почти четырехчасового выступления LCD Soundsystem, состоявшегося 2 апреля 2011 года в Мэдисон Сквер Гарден в Нью-Йорке. Грандиозное шоу также будет впервые выпущено на 3CD. Спродюсированный и сведенный основателем и фронтменом LCD Джеймсом Мерфи, The Long Goodbye - это исчерпывающий аудиодокумент легендарного - можно сказать итогового - выступления LCD Soundsystem с аншлагом прошедшего в Мэдисон Сквер Гарден. Шоу The Long Goodbye, названное New York Magazine «чудом чистого мастерства», а Rolling Stone «потрясающе прекрасной ночью», было самым продолжительным и масштабным выступлением LCD Soundsystem на сегодняшний день. На альбоме представлен основной концертный состав LCD: Мерфи, Пэт Махони, Нэнси Уанг, Эл Дойл, Гэвин Рассом и Тайлер Поуп, к которым присоединились хор, струнные и духовые секции, а также специальные выступления гостей, включая Уина Батлера и Регин Чассанн из Arcade Fire, Реджи Уоттс, Хуан Маклин, Shit Robot, Planningtorock и Шеннон Фанчесс из Light Asylum.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре LCD Soundsystem - The Long Goodbye (Box) (0190295064198) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
5 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190295064198]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
LCD Soundsystem
Альбом (сингл)
The Long Goodbye
Жанр
Диско
Трек-лист
Dance Yrself Clean, Drunk Girls, I Can Change, Time To Get Away, Get Innocuous!, Daft Punk Is Playing At My House, Too Much Love, All My Friends, Tired / Heart Of The Sunrise (Excerpt), Sound Of Silver, Out In Space, Ships Talking, Freak Out / Starry Eyes, Us v Them, North American Scum, Bye Bye Bayou, You Wanted A Hit, Tribulations, Movement, Yeah (Crass Version), Someone Great, Losing My Edge, Home, All I Want, Jump Into The Fire, New York, I Love You But You’re Bringing Me Down
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
США
Описание
10-я годовщина важной вехи в истории LCD Soundsystem наступит 6 августа, когда DFA Records станет партнером Parlophone / Warner Music, чтобы переиздать давно вышедший из печати The Long Goodbye: LCD Soundsystem Live At Madison Square Garden, полноценная, на 5LP запись почти четырехчасового выступления LCD Soundsystem, состоявшегося 2 апреля 2011 года в Мэдисон Сквер Гарден в Нью-Йорке. Грандиозное шоу также будет впервые выпущено на 3CD. Спродюсированный и сведенный основателем и фронтменом LCD Джеймсом Мерфи, The Long Goodbye - это исчерпывающий аудиодокумент легендарного - можно сказать итогового - выступления LCD Soundsystem с аншлагом прошедшего в Мэдисон Сквер Гарден. Шоу The Long Goodbye, названное New York Magazine «чудом чистого мастерства», а Rolling Stone «потрясающе прекрасной ночью», было самым продолжительным и масштабным выступлением LCD Soundsystem на сегодняшний день. На альбоме представлен основной концертный состав LCD: Мерфи, Пэт Махони, Нэнси Уанг, Эл Дойл, Гэвин Рассом и Тайлер Поуп, к которым присоединились хор, струнные и духовые секции, а также специальные выступления гостей, включая Уина Батлера и Регин Чассанн из Arcade Fire, Реджи Уоттс, Хуан Маклин, Shit Robot, Planningtorock и Шеннон Фанчесс из Light Asylum.


Теги товара: Limited Edition
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Отзывы


LCD Soundsystem - The Long Goodbye (Box) (0190295064198) виниловая пластинка - стоимость товара 7220 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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