LCD Soundsystem - The Long Goodbye (Box) (0190295064198) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара LCD Soundsystem - The Long Goodbye (Box) (0190295064198) виниловая пластинка
10-я годовщина важной вехи в истории LCD Soundsystem наступит 6 августа, когда DFA Records станет партнером Parlophone / Warner Music, чтобы переиздать давно вышедший из печати The Long Goodbye: LCD Soundsystem Live At Madison Square Garden, полноценная, на 5LP запись почти четырехчасового выступления LCD Soundsystem, состоявшегося 2 апреля 2011 года в Мэдисон Сквер Гарден в Нью-Йорке. Грандиозное шоу также будет впервые выпущено на 3CD. Спродюсированный и сведенный основателем и фронтменом LCD Джеймсом Мерфи, The Long Goodbye - это исчерпывающий аудиодокумент легендарного - можно сказать итогового - выступления LCD Soundsystem с аншлагом прошедшего в Мэдисон Сквер Гарден. Шоу The Long Goodbye, названное New York Magazine «чудом чистого мастерства», а Rolling Stone «потрясающе прекрасной ночью», было самым продолжительным и масштабным выступлением LCD Soundsystem на сегодняшний день. На альбоме представлен основной концертный состав LCD: Мерфи, Пэт Махони, Нэнси Уанг, Эл Дойл, Гэвин Рассом и Тайлер Поуп, к которым присоединились хор, струнные и духовые секции, а также специальные выступления гостей, включая Уина Батлера и Регин Чассанн из Arcade Fire, Реджи Уоттс, Хуан Маклин, Shit Robot, Planningtorock и Шеннон Фанчесс из Light Asylum.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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