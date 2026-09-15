Stanley Turrentine - Rough 'N Tumble (Analogue, Tone Poet) (0602435382180) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Stanley Turrentine - Rough 'N Tumble (Analogue, Tone Poet) (0602435382180) виниловая пластинка
Rough &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; Tumble - ремастированное переиздание студийного альбома джазового саксофониста Стэнли Тёррентайна, первоначально выпущенного в 1966 году. Альбом также был записан с участием следующих музыкантов: Блю Митчелл (труба), Джеймс Сполдинг (альт-саксофон), Пеппер Адамс (баритон-саксофон), Грант Грин (гитара), Маккой Тайнер (пианино), Боб Крэншоу (бас) и Микки Рокер (ударные). Аудиофильское ремастрированное с оригинальных аналоговых мастер-лент издание на черном виниле в серии Blue Note Tone Poet. Стэнли Вильям Тёррентин (также известный как Mr. T и The Sugar Man) — американский джазовый тенор-саксофонист. Первым инструментом Тёррентина стала виолончель, позже он перешёл на тенор-саксофон. Его первой профессиональной работой стало турне с блюз и R&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;B группой бэндлидера Лоуэлла Фулсона. В эту группу также ходил знаменитый Рэй Чарльз. В это время Стэнли находился под большим влиянием Иллинойса Жаке. В 1960-м Тёррентин начал записываться в качестве сессионного музыканта на джазовом лейбле Blue Note, играя в основном соул джаз. Первая запись Стэнли Тёррентина была на сессии Dizzy Reece, а позднее он записывался в качестве аккомпаниатора органиста Джимми Смита. Тёррентин записал свой первый альбом Look Out на Blue Note с трио Хораса Парлана. В том же году он записал первый из серии альбомов под названием South Bend с трио из штата Индиана Three Sounds.
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