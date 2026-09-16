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OST - The Twilight Saga: Eclipse (Milky Clear & Black Ice) (0603497811168) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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OST - The Twilight Saga: Eclipse (Milky Clear & Black Ice) (0603497811168) виниловая пластинка

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OST - The Twilight Saga: Eclipse (Milky Clear &amp; Black Ice) (0603497811168) виниловая пластинка - фото 1
OST - The Twilight Saga: Eclipse (Milky Clear &amp; Black Ice) (0603497811168) виниловая пластинка - фото 2
OST - The Twilight Saga: Eclipse (Milky Clear &amp; Black Ice) (0603497811168) виниловая пластинка - фото 3
OST - The Twilight Saga: Eclipse (Milky Clear &amp; Black Ice) (0603497811168) виниловая пластинка - фото 4
OST - The Twilight Saga: Eclipse (Milky Clear &amp; Black Ice) (0603497811168) виниловая пластинка - фото 5
OST - The Twilight Saga: Eclipse (Milky Clear &amp; Black Ice) (0603497811168) виниловая пластинка - фото 6
OST - The Twilight Saga: Eclipse (Milky Clear &amp; Black Ice) (0603497811168) виниловая пластинка - фото 7
OST - The Twilight Saga: Eclipse (Milky Clear &amp; Black Ice) (0603497811168) виниловая пластинка - фото 8
OST - The Twilight Saga: Eclipse (Milky Clear &amp; Black Ice) (0603497811168) виниловая пластинка - фото 9
OST - The Twilight Saga: Eclipse (Milky Clear &amp; Black Ice) (0603497811168) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
The Twilight Saga: Eclipse
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - The Twilight Saga: Eclipse (Milky Clear &amp; Black Ice) (0603497811168) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - The Twilight Saga: Eclipse (Milky Clear &amp; Black Ice) (0603497811168) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - The Twilight Saga: Eclipse (Milky Clear &amp; Black Ice) (0603497811168) виниловая пластинка - фото 3
  • OST - The Twilight Saga: Eclipse (Milky Clear &amp; Black Ice) (0603497811168) виниловая пластинка - фото 4
  • OST - The Twilight Saga: Eclipse (Milky Clear &amp; Black Ice) (0603497811168) виниловая пластинка - фото 5
  • OST - The Twilight Saga: Eclipse (Milky Clear &amp; Black Ice) (0603497811168) виниловая пластинка - фото 6
  • OST - The Twilight Saga: Eclipse (Milky Clear &amp; Black Ice) (0603497811168) виниловая пластинка - фото 7
  • OST - The Twilight Saga: Eclipse (Milky Clear &amp; Black Ice) (0603497811168) виниловая пластинка - фото 8
  • OST - The Twilight Saga: Eclipse (Milky Clear &amp; Black Ice) (0603497811168) виниловая пластинка - фото 9
  • OST - The Twilight Saga: Eclipse (Milky Clear &amp; Black Ice) (0603497811168) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 860 руб. 
Начислим 234 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 720311
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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OST - The Twilight Saga: Eclipse (Milky Clear & Black Ice) (0603497811168) виниловая пластинка
6 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497811168]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
The Twilight Saga: Eclipse
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Metric - Eclipse (All Yours), Muse - Neutron Star Collision (Love Is Forever), The Bravery - Ours, Florence And The Machine - Heavy In Your Arms, Sia - My Love, Fanfarlo - Atlas, The Black Keys - Chop And Change, The Dead Weather - Rolling In On A Burning Tire, Beck And Bat For Lashes - Let's Get Lost, Vampire Weekend - Jonathan Low, UNKLE - With You In My Head, Eastern Conference Champions - A Million Miles An Hour, Band Of Horses - Life On Earth, Cee-Lo - What Part Of Whatever, Howard Shore -
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - The Twilight Saga: Eclipse (Milky Clear & Black Ice) (0603497811168) виниловая пластинка

Переиздание на цветном виниле саундтрека к третьей части саги «Сумерки», выпущенной в 2010 году. Издание на цветном виниле. Было выпущено три сингла: «Neutron Star Collision (Love Is Forever)» британской группы Muse, «Eclipse (All Yours)» канадской группы Metric и «Heavy in Your Arms» английской инди-рок- группы Florence + the Machine. В альбоме также приняли участие такие артисты, как Sia, The Black Keys, Cee Lo Green и другие. Оригинальная музыка к фильму была написана, оркестрована и исполнена лауреатом премии «Оскар» Говардом Шором. Саундтрек дебютировал на втором месте в американском чарте Billboard 200.

Отзывы о товаре OST - The Twilight Saga: Eclipse (Milky Clear & Black Ice) (0603497811168) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497811168]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
The Twilight Saga: Eclipse
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Metric - Eclipse (All Yours), Muse - Neutron Star Collision (Love Is Forever), The Bravery - Ours, Florence And The Machine - Heavy In Your Arms, Sia - My Love, Fanfarlo - Atlas, The Black Keys - Chop And Change, The Dead Weather - Rolling In On A Burning Tire, Beck And Bat For Lashes - Let's Get Lost, Vampire Weekend - Jonathan Low, UNKLE - With You In My Head, Eastern Conference Champions - A Million Miles An Hour, Band Of Horses - Life On Earth, Cee-Lo - What Part Of Whatever, Howard Shore -
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Переиздание на цветном виниле саундтрека к третьей части саги «Сумерки», выпущенной в 2010 году. Издание на цветном виниле. Было выпущено три сингла: «Neutron Star Collision (Love Is Forever)» британской группы Muse, «Eclipse (All Yours)» канадской группы Metric и «Heavy in Your Arms» английской инди-рок- группы Florence + the Machine. В альбоме также приняли участие такие артисты, как Sia, The Black Keys, Cee Lo Green и другие. Оригинальная музыка к фильму была написана, оркестрована и исполнена лауреатом премии «Оскар» Говардом Шором. Саундтрек дебютировал на втором месте в американском чарте Billboard 200.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - The Twilight Saga: Eclipse (Milky Clear & Black Ice) (0603497811168) виниловая пластинка – стоимость товара 6860 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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