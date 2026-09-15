Yello - Solid Pleasure (Reissue 2022) (Lp+12" Yellow) (0602445629367) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Yello
Альбом (сингл)
Solid Pleasure
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 860 руб.
В наличии
Код товара: 629941
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6 860 руб.
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602445629367]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Yello
Альбом (сингл)
Solid Pleasure
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Bimbo, Night Flanger, Reverse Lion, Downtown Samba, Magneto, Massage, Assistant’s Cry, Bostich, Rock Stop, Coast To Polka, Blue Green, Eternal Legs, Stanztrigger, Bananas To The Beat, I.T. Splash, Bluehead
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
31х31х1
Вес, г.
200
Описание товара Yello - Solid Pleasure (Reissue 2022) (Lp+12" Yellow) (0602445629367) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Bimbo, Night Flanger, Reverse Lion, Downtown Samba, Magneto, Massage, Assistant’s Cry, Bostich, Rock Stop, Coast To Polka, Blue Green, Eternal Legs, Stanztrigger, Bananas To The Beat, I.T. Splash, Bluehead
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602445629367]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Yello
Альбом (сингл)
Solid Pleasure
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Bimbo, Night Flanger, Reverse Lion, Downtown Samba, Magneto, Massage, Assistant’s Cry, Bostich, Rock Stop, Coast To Polka, Blue Green, Eternal Legs, Stanztrigger, Bananas To The Beat, I.T. Splash, Bluehead
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Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Bimbo, Night Flanger, Reverse Lion, Downtown Samba, Magneto, Massage, Assistant’s Cry, Bostich, Rock Stop, Coast To Polka, Blue Green, Eternal Legs, Stanztrigger, Bananas To The Beat, I.T. Splash, Bluehead
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Yello - Solid Pleasure (Reissue 2022) (Lp+12" Yellow) (0602445629367) виниловая пластинка - купить по цене 6860 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Yello - Solid Pleasure (Reissue 2022) (Lp+12" Yellow) (0602445629367) виниловая пластинка