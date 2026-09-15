Sonny Red - Out Of The Blue (Analogue, Tone Poet) (0602435381893) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1960
Исполнитель
Sonny Red
Альбом (сингл)
OUT OF THE BLUE
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 860 руб.
В наличии
Код товара: 632774
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6 860 руб.
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602435381893]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1960
Исполнитель
Sonny Red
Альбом (сингл)
OUT OF THE BLUE
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Sonny Red - Out Of The Blue (Analogue, Tone Poet) (0602435381893) виниловая пластинка
Out Of The Blue - альбом американского музыканта Сонни Реда, вышедший впервые в 1960. Портал allmusic присвоил альбому четыре с половиной звезды. В альбом вошли малоизвестные стандарты и шесть оригинальных композиций Реда, в которых музыкант показывает себя достойным продолжателем Чарли Паркера и продемонстрировал изрядную оригинальность. Переиздание 2022 года, сделанное с оригинальных мастер-лент, на чёрном 180-гр виниле в разворотном конверте в серии Blue Note Tone Poet Serie.
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602435381893]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1960
Исполнитель
Sonny Red
Альбом (сингл)
OUT OF THE BLUE
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Out Of The Blue - альбом американского музыканта Сонни Реда, вышедший впервые в 1960. Портал allmusic присвоил альбому четыре с половиной звезды. В альбом вошли малоизвестные стандарты и шесть оригинальных композиций Реда, в которых музыкант показывает себя достойным продолжателем Чарли Паркера и продемонстрировал изрядную оригинальность. Переиздание 2022 года, сделанное с оригинальных мастер-лент, на чёрном 180-гр виниле в разворотном конверте в серии Blue Note Tone Poet Serie.
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Sonny Red - Out Of The Blue (Analogue, Tone Poet) (0602435381893) виниловая пластинка - стоимость товара 6860 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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