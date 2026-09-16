Little Feat - The Last Record Album (0603497813872) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Little Feat
Альбом (сингл)
THE LAST RECORD ALBUM
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 860 руб.
В наличии
Код товара: 719376
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Характеристики
Бренд
Rhino Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rhino Records
Barcode
[0603497813872]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Little Feat
Альбом (сингл)
THE LAST RECORD ALBUM
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Romance Dance, All That You Dream, Long Distance Love, Day Or Night, One Love Stand, Down Below the Borderline, Somebody's Leavin', Mercenary Territory, Hotcakes, Outtakes, Rarities Down Below the Borderline (Demo), Rockin' Shoes 1 & 2 (Demo), Fool On the Avenue (Demo), All That You Dream (Alternate Version), Mercenary Territory (Alternate Version), Long Distance Love (Alternate Version), Romance Dance (Alternate Version), High Roller, Day Or Night (Instrumental) (Rough Mix), Front Page News (Ou
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Little Feat - The Last Record Album (0603497813872) виниловая пластинка
The Last Record Album — пятый студийный альбом американской рок-группы Little Feat, выпущенный в 1975 году. Делюкс-издание на двойном виниле к 50-летию классического альбома. Юбилейное подарочное издание включает ремастированную версию оригинального альбома, а также диск с редкими и ранее не издававшимися студийными треками и домашними демо-записями.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Rhino Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rhino Records
Barcode
[0603497813872]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Little Feat
Альбом (сингл)
THE LAST RECORD ALBUM
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Romance Dance, All That You Dream, Long Distance Love, Day Or Night, One Love Stand, Down Below the Borderline, Somebody's Leavin', Mercenary Territory, Hotcakes, Outtakes, Rarities Down Below the Borderline (Demo), Rockin' Shoes 1 & 2 (Demo), Fool On the Avenue (Demo), All That You Dream (Alternate Version), Mercenary Territory (Alternate Version), Long Distance Love (Alternate Version), Romance Dance (Alternate Version), High Roller, Day Or Night (Instrumental) (Rough Mix), Front Page News (Ou
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
The Last Record Album — пятый студийный альбом американской рок-группы Little Feat, выпущенный в 1975 году. Делюкс-издание на двойном виниле к 50-летию классического альбома. Юбилейное подарочное издание включает ремастированную версию оригинального альбома, а также диск с редкими и ранее не издававшимися студийными треками и домашними демо-записями.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Little Feat - The Last Record Album (0603497813872) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 6860 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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