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Mal Waldron - Mal 2 (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072504790) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Mal Waldron - Mal 2 (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072504790) виниловая пластинка

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Mal Waldron - Mal 2 (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072504790) виниловая пластинка - фото 1
Mal Waldron - Mal 2 (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072504790) виниловая пластинка - фото 2
Mal Waldron - Mal 2 (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072504790) виниловая пластинка - фото 3
Mal Waldron - Mal 2 (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072504790) виниловая пластинка - фото 4
Mal Waldron - Mal 2 (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072504790) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
MAL WALDRON
Альбом (сингл)
Mal/2
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Mal Waldron - Mal 2 (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072504790) виниловая пластинка - фото 1
  • Mal Waldron - Mal 2 (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072504790) виниловая пластинка - фото 2
  • Mal Waldron - Mal 2 (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072504790) виниловая пластинка - фото 3
  • Mal Waldron - Mal 2 (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072504790) виниловая пластинка - фото 4
  • Mal Waldron - Mal 2 (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072504790) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 860 руб. 
Начислим 234 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 632817
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Mal Waldron - Mal 2 (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072504790) виниловая пластинка
6 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Craft Recordings
Barcode
[0888072504790]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
MAL WALDRON
Альбом (сингл)
Mal/2
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Mal Waldron - Mal 2 (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072504790) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: From This Moment On, J.M.s Dream Doll, The Way You Look Tonight, One By One, Dont Explain, Potpourri

Отзывы о товаре Mal Waldron - Mal 2 (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072504790) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Craft Recordings
Barcode
[0888072504790]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
MAL WALDRON
Альбом (сингл)
Mal/2
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: From This Moment On, J.M.s Dream Doll, The Way You Look Tonight, One By One, Dont Explain, Potpourri
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Mal Waldron - Mal 2 (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072504790) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 6860 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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