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Rammstein - Rosenrot (0602527296753) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Rammstein - Rosenrot (0602527296753) виниловая пластинка

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Rammstein - Rosenrot (0602527296753) виниловая пластинка - фото 1
Rammstein - Rosenrot (0602527296753) виниловая пластинка - фото 2
Rammstein - Rosenrot (0602527296753) виниловая пластинка - фото 3
Rammstein - Rosenrot (0602527296753) виниловая пластинка - фото 4
Rammstein - Rosenrot (0602527296753) виниловая пластинка - фото 5
Rammstein - Rosenrot (0602527296753) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Rammstein
Альбом (сингл)
Rosenrot
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Rammstein - Rosenrot (0602527296753) виниловая пластинка - фото 1
  • Rammstein - Rosenrot (0602527296753) виниловая пластинка - фото 2
  • Rammstein - Rosenrot (0602527296753) виниловая пластинка - фото 3
  • Rammstein - Rosenrot (0602527296753) виниловая пластинка - фото 4
  • Rammstein - Rosenrot (0602527296753) виниловая пластинка - фото 5
  • Rammstein - Rosenrot (0602527296753) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 402910
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Коллекция Rammstein
filter_none Товар входит в коллекцию Rammstein

Коллекция Rammstein


Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602527296753]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Rammstein
Альбом (сингл)
Rosenrot
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Benzin, Mann Gegen Mann, Rosenrot, Spring, Wo Bist Du, Stirb Nicht Vor Mir / Don't Die Before I Do, Zerstoren, Hilf Mir, Te Quiero Puta, Feuer Und Wasser, Ein Lied
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Rammstein - Rosenrot (0602527296753) виниловая пластинка

Track List

A1Benzin3:46
A2Mann Gegen Mann3:51
A3Rosenrot3:55
B1Spring5:25
B2Wo Bist Du3:56
B3Stirb Nicht Vor Mir (Don't Die Before I Do)4:06
C1Zerst?ren5:29
C2Hilf Mir4:44
C3Te Quiero Puta!3:56
D1Feuer Und Wasser5:13
D2Ein Lied3:44

Отзывы о товаре Rammstein - Rosenrot (0602527296753) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602527296753]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Rammstein
Альбом (сингл)
Rosenrot
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Benzin, Mann Gegen Mann, Rosenrot, Spring, Wo Bist Du, Stirb Nicht Vor Mir / Don't Die Before I Do, Zerstoren, Hilf Mir, Te Quiero Puta, Feuer Und Wasser, Ein Lied
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Benzin3:46
A2Mann Gegen Mann3:51
A3Rosenrot3:55
B1Spring5:25
B2Wo Bist Du3:56
B3Stirb Nicht Vor Mir (Don't Die Before I Do)4:06
C1Zerst?ren5:29
C2Hilf Mir4:44
C3Te Quiero Puta!3:56
D1Feuer Und Wasser5:13
D2Ein Lied3:44
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