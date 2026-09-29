Rammstein - Rosenrot (0602527296753) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Rammstein
Альбом (сингл)
Rosenrot
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 680 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 402910
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602527296753]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Rammstein
Альбом (сингл)
Rosenrot
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Benzin, Mann Gegen Mann, Rosenrot, Spring, Wo Bist Du, Stirb Nicht Vor Mir / Don't Die Before I Do, Zerstoren, Hilf Mir, Te Quiero Puta, Feuer Und Wasser, Ein Lied
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Rammstein - Rosenrot (0602527296753) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Benzin
|3:46
|A2
|Mann Gegen Mann
|3:51
|A3
|Rosenrot
|3:55
|B1
|Spring
|5:25
|B2
|Wo Bist Du
|3:56
|B3
|Stirb Nicht Vor Mir (Don't Die Before I Do)
|4:06
|C1
|Zerst?ren
|5:29
|C2
|Hilf Mir
|4:44
|C3
|Te Quiero Puta!
|3:56
|D1
|Feuer Und Wasser
|5:13
|D2
|Ein Lied
|3:44
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602527296753]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Rammstein
Альбом (сингл)
Rosenrot
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Benzin, Mann Gegen Mann, Rosenrot, Spring, Wo Bist Du, Stirb Nicht Vor Mir / Don't Die Before I Do, Zerstoren, Hilf Mir, Te Quiero Puta, Feuer Und Wasser, Ein Lied
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Benzin
|3:46
|A2
|Mann Gegen Mann
|3:51
|A3
|Rosenrot
|3:55
|B1
|Spring
|5:25
|B2
|Wo Bist Du
|3:56
|B3
|Stirb Nicht Vor Mir (Don't Die Before I Do)
|4:06
|C1
|Zerst?ren
|5:29
|C2
|Hilf Mir
|4:44
|C3
|Te Quiero Puta!
|3:56
|D1
|Feuer Und Wasser
|5:13
|D2
|Ein Lied
|3:44
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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