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Joel Ross - Who Are You? (0602507127503) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Joel Ross - Who Are You? (0602507127503) виниловая пластинка

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Joel Ross - Who Are You? (0602507127503) виниловая пластинка - фото 1
Joel Ross - Who Are You? (0602507127503) виниловая пластинка - фото 2
Joel Ross - Who Are You? (0602507127503) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
23.10.2020
Исполнитель
Joel Ross
Альбом (сингл)
Who Are You?
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Joel Ross - Who Are You? (0602507127503) виниловая пластинка - фото 1
  • Joel Ross - Who Are You? (0602507127503) виниловая пластинка - фото 2
  • Joel Ross - Who Are You? (0602507127503) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 450 руб. 
Начислим 252 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624711
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Joel Ross - Who Are You? (0602507127503) виниловая пластинка
7 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602507127503]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
23.10.2020
Исполнитель
Joel Ross
Альбом (сингл)
Who Are You?
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Joel Ross - Who Are You? (0602507127503) виниловая пластинка

Who Are You? - студийный альбом 2020 года американского джазового вибрафониста Джоэла Росса. Релиз представлен на двойном черном 180-граммовом виниле.



Теги товара: Джаз

Отзывы о товаре Joel Ross - Who Are You? (0602507127503) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602507127503]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
23.10.2020
Исполнитель
Joel Ross
Альбом (сингл)
Who Are You?
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Who Are You? - студийный альбом 2020 года американского джазового вибрафониста Джоэла Росса. Релиз представлен на двойном черном 180-граммовом виниле.


Теги товара: Джаз
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Joel Ross - Who Are You? (0602507127503) виниловая пластинка - стоимость товара 7450 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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